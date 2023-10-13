Актриса Наталка Денисенко призналась, что однажды озвучивала фильм обнаженной. Об этом звезда рассказала во время шоу Хто зверху? на Новом канале.

В программе есть момент, когда знаменитости рассказывают малоизвестные факты из своей жизни. Как оказалось, однажды на озвучку фильма Наталка пришла в одежде из экокожи, которая скрипела — это было недопустимо во время записи.

– Это был комбинезон! Поняла, что нет другого выхода, как снять его и начать озвучивать в нижнем белье, — рассказала актриса.

Впрочем, своей наготой актриса умеет радовать поклонников — недавно Денисенко показала свои ягодицы российским ракетам, снявшись в откровенном фотосете. На снимках актриса полностью голая — ее части тела прикрывала только простынь. Пользователи сети отметили, что такие ягодицы не грех и показать.

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Ранее актриса рассказала, насколько ее гонорар упал во время войны. По словам звезды, у нее не было работы около полугода с 24 февраля 2022 года. Сейчас все немного лучше, но содержит она семью не одна — ее муж зарабатывает на службе в ВСУ.