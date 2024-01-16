Голливудская актриса Шеннен Доэрти заговорила о своих похоронах. На фоне борьбы с раком звезда отметила, кого не хочет видеть на этом ритуале.

Что Шеннен Доэрти думает о своих похоронах

Так, актриса, которая борется с раком груди четвертой стадии, поразмышляла о смерти и ритуальных церемониях, которые будут после этого. В подкасте Let’s Be Clear With Shannen Doherty звезда поделилась желанием быть кремированной и чтобы ее прах смешали с прахом ее собаки и отца.

Что касается похорон, то Шеннен знает множество людей, которые точно придут на ее похороны, но она не хочет, чтобы они присутствовали на погребении.

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— Я не хочу, чтобы они там были, потому что их причины для появления не самые весомые. Я знаю несколько людей, которые не любят меня настолько, что придут на похороны, — считает Доэрти.

Звезда хочет, чтобы ее похороны були праздником любви — легкомысленным мероприятием, где ее друзья и близкие могли бы пообщаться друг с другом.

— Я не хочу, чтобы люди плакали или говорили фразы типа Слава Богу, что эта с*ка теперь мертва, — отшутилась Шеннен.

Актриса также дала разрешение исполнителю ее завещания, чтобы часть ее праха была превращена в ювелирное украшение.

Напомним, что недавно Шеннен Доэрти призналась в попытках стать матерью во время борьбы с раком. Звезда отметила, что хотела сделать ЭКО во время своего брака с третьим мужем Куртом Исваринко.