Давайте сфоткаемся! Сергей Середа рассказал, как его перепутали с Позитивом

Часто в соцсетях распространяют фото людей, которые очень похожи на знаменитостей, и могли бы быть их двойниками. Но иногда одну звезду путают с другой. С этим не раз сталкивался известный юморист и ведущий Сергей Середа. За кулисами проекта Improv Live Show он признался, что его часто путали с певцом и музыкантом Алексеем Завгородним (Позитивом).

– Однажды вызвал такси, сел в машину, а там играет песня группы Время И Стекло. Я – на заднем сидении. Водитель поворачивается и говорит: “О! Как совпало”. Понимаю, что он решил, что я Позитив, но молчу. Пусть человек себе думает, не буду его разочаровывать.

Стоит отдать должное мужчине – он всю дорогу до конечной точки молчал. Все было окей. И вот мы подъехали, я рассчитался и выхожу. И тут он: “Подождите, а можно фото с вами сделать?” Ответил ему: “Вы ошиблись. Я не Позитив”. А он, не долго думая, говорит: “Да мне все равно. Просто жене показать. Давайте сфоткаемся!” – рассказывает юморист.