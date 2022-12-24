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Давайте сфоткаємося! Сергій Середа розповів, як його переплутали з Позитивом

24 Грудня 2022, 14:01
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Сергій Середа
Джерело: Новий канал

Часто у соцмережах поширюють фото людей, які дуже схожі на знаменитостей, і могли б бути їхніми двійниками. Та іноді одну зірку плутають з іншою. З цим не раз зіштовхувався відомий гуморист та ведучий Сергій Середа. За лаштунками проєкту Improv Live Show, він зізнався, що його часто плутали зі співаком і музикантом Олексієм Завгороднім (Позитивом).

– Якось викликав таксі, сів у машину, а там грає пісня гурту Время И Стекло. Я – на задньому сидінні. Водій повертається й каже: “О! Як співпало”. Розумію, що він вирішив, що я Позитив, але мовчу. Нехай людина собі думає, не буду його розчаровувати.

 

Варто віддати шану чоловікові, адже всю дорогу до кінцевої точки він мовчав. Все було окей. І от ми під’їхали, я розрахувався й виходжу. І тут він: “Зачекайте, а можна фото з вами зробити?” Відповів йому: “Ви помилилися. Я не Позитив”. А він, довго не думаючи, каже: “Та мені байдуже. Просто дружині показати. Давайте сфоткаємось!” – розповідає гуморист.

Improv Live Show

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