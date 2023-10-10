Блогер Даша Евтух и ее муж Александр Глазов направили средства, собранные во время своей свадьбы, на нужды ВСУ. Супруги отчитались, что большая часть денег пошла на приобретение тепловизора для 116-й бригады. Его распаковку пара показала в Instagram.

По словам Даши Евтух, которая стала известна в соцсетях именно благодаря своим распаковкам, в целом во время свадьбы им удалось собрать около 60 тыс. грн.

— На сегодняшнюю потребность мы потратили 40 400 грн. Остальное покажем дальше, как передадим, — отчиталась семья блогера и депутата райсовета.

Пара поблагодарила всех, кто присоединился к сбору, и заверила, что средства пошли по назначению, пообещав дополнительные отчеты.

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Участница шоу МастерШеф Даша Евтух вышла замуж за полтавского бизнесмена и депутата райсовета Александра Глазова этим летом. В день свадьбы молодожены объявили сбор через соцсети на нужды ВСУ.

Фото: Даша Евтух