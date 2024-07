В возрасте 82 лет умер лорд Роберт Феллоуз, бывший личный секретарь королевы Елизаветы II, а также дядя принца Уильяма и принца Гарри.

Лорд ушел из жизни 29 июля. Причины его смерти пока не разглашаются. С королевской семьей бывшего секретаря Елизаветы II связывают и родственные связи.

Фэллоуз был мужем старшей сестры принцессы Дианы — леди Джейн Спенсер, и соответственно дядей принцев Уильяма и Гарри.

Память лорда почтил граф Чарльз Спенсер, младший брат принцессы Дианы. Он назвал Феллоуза “настоящим джентльменом”.

My absolutely exceptional brother-in-law, Robert, is no longer with us. A total gentleman — in all the best meanings of that word — he was a man of humour, wisdom & utter integrity. I’m deeply proud to have been his brother-in-law. pic.twitter.com/MkJvNIVj5g

— Charles Spencer (@cspencer1508) July 31, 2024