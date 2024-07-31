В возрасте 82 лет умер лорд Роберт Феллоуз, бывший личный секретарь королевы Елизаветы II, а также дядя принца Уильяма и принца Гарри.

Умер лорд Роберт Феллоуз — что известно

Лорд ушел из жизни 29 июля. Причины его смерти пока не разглашаются. С королевской семьей бывшего секретаря Елизаветы II связывают и родственные связи.

Фэллоуз был мужем старшей сестры принцессы Дианы — леди Джейн Спенсер, и соответственно дядей принцев Уильяма и Гарри.

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Память лорда почтил граф Чарльз Спенсер, младший брат принцессы Дианы. Он назвал Феллоуза “настоящим джентльменом”.

— Настоящий джентльмен — во всех лучших значениях этого слова — он был человеком с чувством юмора, мудрости и полной честности. Я очень горжусь тем, что был его зятем, — написал он.

My absolutely exceptional brother-in-law, Robert, is no longer with us. A total gentleman — in all the best meanings of that word — he was a man of humour, wisdom & utter integrity. I’m deeply proud to have been his brother-in-law. pic.twitter.com/MkJvNIVj5g — Charles Spencer (@cspencer1508) July 31, 2024

Отметим, что лорд Феллоуз занимал должность личного секретаря королевы с 1990 по 1999 год. Он сыграл ключевую роль в поддержке монархии во время кризисного 1992 года, который Елизавета II назвала “ужасным годом”.

Этот период включал развод трех ее детей, пожар в Виндзорском замке и общее падение популярности королевской семьи.

Лорд Роберт Феллоуз также упоминается в пятом и шестом сезонах сериала Корона. Роль личного секретаря королевы сыграл Эндрю Хэвилл.