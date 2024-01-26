Артист и военнослужащий Коля Серга высказался о мобилизации в Украине. Он подчеркнул, что войску нужны люди, иначе “вся наша страна превратится в Бучу”.

Что Коля Серга сказал о мобилизации

За словами музыканта, для военных важно, чтобы был личный состав на смену и чтобы этот личный состав был обучен и мотивирован.

— Мотивированности той, которая была среди добровольцев, фактически нет, люди не хотят идти в армию. А войску нужны люди. Мотивацией и воспитанием в дальнейшем занимаются и учебный центр, и подразделения, в которые непосредственно попадают мобилизованные, — сказал он.

Коля Серга отметил, что людей в рядах ВСУ не хватает, поэтому мобилизация в Украине является необходимой, ведь без нее фронт просядет.

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— Без нее фронт просядет, и вся наша страна превратится в Бучу. Очень ошибочно считать, что мы договоримся о чем-то и россияне это спокойно примут. Ничего подобного: их цель — уничтожение Украины как самостоятельной страны, уничтожение и покорение непокоренных. Поэтому они будут вырезать и уничтожать тех, кто не согласен с их режимом. Следует понимать, что это было всегда и будет так в дальнейшем, потому что повода для изменения российской ментальности нет, — сказал артист.

Недавно Коля Серга показал фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой. Артист признался, что эта встреча на Запорожском направлении его очень вдохновила.