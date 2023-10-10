Певица Бритни Спирс не прекращает творить откровенный контент, который живо обсуждают в сети. В своем Instagram она выложила видео нового танца под песню Бейонсе Daddy lessons.

Для создания образа Бритни выбрала очень откровенный сиреневый купальник со стрингами, а на ноги обула черные ботфорты с отворотами. Возможности комментировать видео на странице звезды у подписчиков нет. Но они живо обсуждают ее новый танец на страницах различных пабликов, распространивших запись от певицы.

Почему никто не говорит ничего о елке?

Печально, что она публикует только те видео, где пытается быть сексуальной. Похоже, за остальное она себя не ценит.

Помогите этой женщине. Дайте ей пару штанов и нового учителя танцев. Это уже так устарело. Очевидно, что она нездорова. Особенно, если она продолжает снимать эти безгулзди видео снова и снова. Кто-нибудь, сделайте что-нибудь с этим!

Каждый раз, когда случайно натыкаюсь на это, чувствую, что надо мной надругались. Это отвратительно.

Однако многие пытаются проанализировать состояние певицы, сочувствуют ей и просят других быть толерантными.

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— Ее контролировали и фактически изолировали от остального мира. Не думаю, что она теперь когда-то обратится за помощью, учитывая, что именно профессионалы помогали держать ее в заложниках. У нее эмоциональная зрелость старшеклассницы, поэтому меня не удивляет то, что она делает, — написал один из комментаторов.

Долгое время жизнь Бритни Спирс контролировал ее отец Джеймс Спирс. Вырваться из-под его тотального опекунства у нее получилось лишь два года назад.