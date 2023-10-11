Американскую певицу Бритни Спирс оштрафовали за вождение автомобиля без прав и страхового полиса.

Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошел 10 сентября в Калифорнии. Сотрудники дорожного патруля остановили артистку и выписали ей штраф в размере $1 140.

Также Бритни Спирс обязана явиться в суд 24 октября.

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Хотя первоочередная причина остановки неизвестна, правоохранители утверждают, что у артистки не было “действительных прав” и она не “предоставила сотруднику дорожного патруля доказательства финансовой ответственности”.

Это не первый раз, когда Бритни Спирс выписывают штраф за нарушение правил дорожного движения.

В прошлом году ее задержали за превышение скорости, а 10 марта 2022-го певице выписали штраф за это правонарушение.

Известно, что врачи посоветовали Спирс быть осторожной за рулем, поскольку она вернулась к полноценной жизни после опекунства, которое не позволяло ей водить машину в течение 13 лет.