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Брітні Спірс оштрафували на понад $1 тис. за водіння авто без прав

11 Жовтня 2023, 15:44
Валентина Чорна редакторка стрічки
Бритни Спирс
Джерело: Depositphotos

Американську співачку Брітні Спірс оштрафували за водіння автомобіля без прав і страхового поліса.

Як повідомляє видання Daily Mail, інцидент стався 10 вересня у Каліфорнії. Співробітники дорожнього патруля зупинили артистку та виписали їй штраф у розмірі $1 140.

Також Брітні Спірс зобов’язана з’явитися до суду 24 жовтня.

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Хоч першочергова причина зупинки невідома, правоохоронці стверджують, що в артистки не було “дійсних прав” і вона не “надала співробітнику дорожнього патруля докази фінансової відповідальності”.

Це не вперше, коли Брітні Спірс виписують штраф за порушення правил дорожнього руху.

Торік її затримали за перевищення швидкості, а 10 березня 2022 року співачці виписали штраф за це правопорушення.

Відомо, що лікарі порадили Спірс бути обережною за кермом, оскільки вона повернулася до повноцінного життя після опіки, яка не дозволяла їй водити машину протягом 13 років.

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Брітні Спірс Штраф
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