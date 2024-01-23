Американская певица и актриса Селена Гомес показала, как с годами изменилось ее тело.

Селена Гомес показала фото в купальнике

В сториз в Instagram звезда опубликовала фотографии, сделанные с разницей в несколько лет.

— Сегодня я поняла, что больше никогда не буду так выглядеть, — так Гомес подписала снимок, на котором позирует в бикини-зебре в 2013-м, когда ей был 21 год.

Также 31-летняя певица поделилась фото с отдыха в Мексике в прошлом году. На снимке она запечатлена в белом бикини с завышенной талией и белым топом.

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— Я не идеальна, но я горжусь тем, кто я есть… Иногда я забываю, что быть собой — это нормально, — подписала она второе фото.

Ранее Селена Гомес рассказывала, что изменения в ее внешности связаны с болезнью. Уже много лет она борется с аутоиммунной волчанкой.

Певица проходила курс химиотерапии, после чего у нее возникли проблемы психологического характера, включая нервные срывы и биполярное расстройство. Также болезнь дала осложнения на почки, поэтому в 2017 году Селене Гомес делали пересадку.