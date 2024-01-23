Американська співачка й акторка Селена Гомес показала, як з роками змінилося її тіло.

Селена Гомес показала фото в купальнику

У сториз в Instagram зірка опублікувала світлини, зроблені з різницею в декілька років.

– Сьогодні я зрозуміла, що більше ніколи не матиму такий вигляд, – так Гомес підписала знімок, на якому позує в бікіні-зебрі у 2013-му, коли їй був 21 рік.

Також 31-річна співачка поділилася фото з відпочинку в Мексиці минулого року. На знімку вона зображена у білому бікіні із завищеною талією та білим топом.

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– Я не ідеальна, але я пишаюся тим, хто я є… Іноді я забуваю, що бути собою – це нормально, – підписала вона друге фото.

Раніше Селена Гомес розповідала, що зміни у її зовнішності пов’язані з хворобою. Вже багато років вона бореться з аутоімунним вовчаком.

Співачка проходила курс хіміотерапії, після чого у неї виникли проблеми психологічного характеру, включаючи нервові зриви та біполярний розлад. Також хвороба дала ускладнення на нирки, тому у 2017 році Селені Гомес робили пересадку.