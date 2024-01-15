Артист и военнослужащий Коля Серга показал фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным и начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.
Коля Серга встретился с чиновниками на Запорожском направлении
В Instagram Коля обнародовал кадр, на котором предстал с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и начальником Генштаба Сергеем Шапталой. Артист признался, что эта встреча на позициях наших воинов Запорожского направления его вдохновила, как ничто другое.
— Если у кого-то возникло ощущение, что в описании к фото я немного гиперболизирую, то посмотрите на мое лицо. Такое подделать невозможно, — шутя написал Серга.
Украинцы оценили кадр Коли, отметив, что он действительно вдохновляет.
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- На выражение лица сразу обратила внимание. Слава ВСУ!
- Это действительно вдохновляет! И вы, Николай, вызываете тоже уважение и почет.
- Выражение лица Коли — это топчик. Реально? Ущипните меня.
- Неожиданно довольное лицо сразу привлекло внимание.
- Это фото вдохновляет и нас. Завидую безумно!
- Слава ВСУ! Давно не видела такого довольного лица.
- Историческое фото, — пишут в комментариях пользователи сети.