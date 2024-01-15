Артист и военнослужащий Коля Серга показал фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным и начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.

Коля Серга встретился с чиновниками на Запорожском направлении

В Instagram Коля обнародовал кадр, на котором предстал с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и начальником Генштаба Сергеем Шапталой. Артист признался, что эта встреча на позициях наших воинов Запорожского направления его вдохновила, как ничто другое.

— Если у кого-то возникло ощущение, что в описании к фото я немного гиперболизирую, то посмотрите на мое лицо. Такое подделать невозможно, — шутя написал Серга.

Украинцы оценили кадр Коли, отметив, что он действительно вдохновляет.

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