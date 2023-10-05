Звезда Секретных материалов Джиллиан Андерсон присоединилась к кампании по сбору средств для помощи украинским детям. Актриса выступила в качестве амбассадора неправительственной организации War Child и призвала людей по всему миру делать ежемесячные пожертвования.

В видеообращении знаменитость напоминает, что Украина страдает от ракетных обстрелов и просит жертвовать пять фунтов стерлингов в месяц через сайт War Child.

— Я была там и видела собственными глазами, как война разрывает маленькие жизни на части. Они голодны, напуганны и отчаянно нуждаются в безопасности, — отметила Джиллиан Андерсон.

Организация, помогающая детям в странах, где идут боевые действия, расширила свою деятельность в Украине. Благотворители поддерживают семьи, пострадавшие от войны едой и одеждой, предоставляют помощь психологических служб.

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— Многие дети до сих пор живут в подземных убежищах. Они потеряли все — свои дома, школы, близких, и им все еще очень, очень нужна помощь, — призвала Андерсон мир к ежемесячным донатам.

Многие знаменитости во всем мире выражают поддержку Украине не просто на словах. Недавно амбассадор United24 Ричард Брэнсон собрал $635 тыс. на благотворительном ужине в Нью-Йорке. За эти средства отстроят школу в Марьяновке Киевской области.