Платформа United24 та її амбасадор Річард Бренсон зібрали $635 тис. під час благодійної вечері у Нью-Йорку. Ці кошти спрямують на відбудову школи у Марʼянівці на Київщині, що зазнала руйнувань під час бойових дій та окупації на початку минулої весни.

На вечір завітали амбасадори платформи Скотт Келлі та Лієв Шрайбер, а також представники українських і міжнародних компаній.

– Нас усіх дуже надихає український народ та його незламний дух. Я надзвичайно радий, що ми змогли зібрати такі життєво необхідні кошти для відбудови школи в Україні, яку зруйнувала Росія під час свого незаконного варварського вторгнення, — сказав сер Річард Бренсон.

До школи в Мар’янівці ходять діти з різних сіл. Нині там продовжують навчання 120 школярів і дошкільнят. Щодня шкільний автобус обʼїжджає сім сіл, щоби зібрати учнів, а потім розвозить їх по домівках, долаючи загалом близько 75 км.

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За ті, кошти, що вдалося зібрати на вечері, створять проєкт відбудови школи, проведуть реконструкцію, облаштують укриття та відновлять дах. Після цього заклад зможе прийняти 300 дітей.

Платформу United24 ініціював президент України для збору пожертв на підтримку нашої держави. За майже півтора року роботи завдяки пожертвам із більш ніж 110 країн вдалося зібрати понад $470 млн. Серед амбасадорів платформи, окрім Лієва Шрайбера та Річарда Бренсона, співачка й акторка Барбра Стрейзанд, актори Марк Гемілл і Міша Коллінз, акторки Кетрін Винник та Іванна Сахно, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна та багато інших видатних українських і світових знаменитостей.