Зірка Секретних матеріалів Джилліан Андерсон долучилася до кампанії зі збору коштів у допомогу українським дітям. Акторка виступила в якості амбасадорки неурядової організації War Child та закликала людей по всьому світу робити щомісячні пожертвування.

У відеозверненні знаменитість нагадує, що Україна потерпає від ракетних обстрілів та просить жертвувати пʼять фунтів стерлінгів на місяць через сайт War Child.

– Я була там і бачила на власні очі, як війна розриває маленькі життя на частини. Вони голодні, налякані та відчайдушно потребують безпеки, – зауважила Джилліан Андерсон.

Організація, що допомагає дітям в країнах, де точаться бойові дії, розширила свою діяльність в Україні. Благодійники підтримують родини, що постраждали від війни, їжею та одягом, надають допомогу психологічних служб.

– Багато дітей досі живуть у підземних сховищах. Вони втратили все – свої будинки, школи, близьких, і їм все ще дуже, дуже потрібна допомога, – закликала Андерсон світ до щомісячних донатів.

Чимало знаменитостей в усьому світі вислювлюють підтримку Україні не просто на словах. Нещодавно амбасадор United24 Річард Бренсон зібрав $635 тис. на благодійній вечері у Нью-Йорку. За ці кошти відбудують школу у Марʼянівці на Київщині.