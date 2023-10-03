Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей сыграли свадьбу в Венеции

3 октября 2023, 11:57
Валентина Чорна редактор ленты
Аня Тейлор-Джой та Малкольм Макрей
Источник: Getty Images

Британская актриса Аня Тейлор-Джой и американский музыкант Малкольм Макрей сыграли свадьбу.

Роскошная свадебная церемония состоялась в Венеции в старинном палаццо.

На опубликованных снимках видно, что Аня Тейлор-Джой выбрала для церемонии белую фату и бежевое платье Dior, украшенное цветочным орнаментом и птицами.

Сейчас смотрят

На мероприятии присутствовали не менее 150 гостей, в том числе модель Кара Делевинь, актеры Дженнифер Гарнер, Майлз Теллер с женой, Николас Холт и другие.

Отметим, что Малкольм Макрей и Аня Тейлор-Джой официально поженились год назад. Тогда пара устроила скромную церемонию, поскольку актриса была занята на съемках фильма Фуриоса в Австралии.

Аня и Малкольм впервые встретились на премьере сериала Ход королевы в марте 2021 года.

Их сфотографировали вместе в мае того же года, а одно из своих первых публичных появлений вместе они сделали в 2022 году на вечеринке CAA Pre-Оскар в Западном Голливуде.

Читайте также:
АдельМой муж сегодня в зале: Адель проговорилась о свадьбе

Источник
Daily Mail
Теги
Свадьба
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь