Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей сыграли свадьбу в Венеции

Британская актриса Аня Тейлор-Джой и американский музыкант Малкольм Макрей сыграли свадьбу.

Роскошная свадебная церемония состоялась в Венеции в старинном палаццо.

На опубликованных снимках видно, что Аня Тейлор-Джой выбрала для церемонии белую фату и бежевое платье Dior, украшенное цветочным орнаментом и птицами.

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На мероприятии присутствовали не менее 150 гостей, в том числе модель Кара Делевинь, актеры Дженнифер Гарнер, Майлз Теллер с женой, Николас Холт и другие.

Отметим, что Малкольм Макрей и Аня Тейлор-Джой официально поженились год назад. Тогда пара устроила скромную церемонию, поскольку актриса была занята на съемках фильма Фуриоса в Австралии.

Аня и Малкольм впервые встретились на премьере сериала Ход королевы в марте 2021 года.

Их сфотографировали вместе в мае того же года, а одно из своих первых публичных появлений вместе они сделали в 2022 году на вечеринке CAA Pre-Оскар в Западном Голливуде.