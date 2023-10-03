Аня Тейлор-Джой та Малкольм Макрей зіграли весілля у Венеції

Британська акторка Аня Тейлор-Джой і американський музикант Малкольм Макрей зіграли весілля.

Розкішна весільна церемонія відбулась у Венеції у старовинному палаццо.

На опублікованих знімках видно, що Аня Тейлор-Джой обрала для церемонії білу фату та бежеву сукню Dior, прикрашену квітковим орнаментом і птахами.

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На заході були присутні щонайменше 150 гостей, зокрема модель Кара Делевінь, актори Дженніфер Гарнер, Майлз Теллер з дружиною, Ніколас Голт та інші.

Зазначимо, що Малкольм Макрей і Аня Тейлор-Джой офіційно одружилися рік тому. Тоді пара влаштувала скромну церемонію, оскільки акторка була зайнята на зйомках фільму Фуріоса в Австралії.

Аня і Малкольм вперше зустрілися на прем’єрі серіалу Ферзевий гамбіт у березні 2021 року.

Їх сфотографували разом в травні того ж року, а один зі своїх перших публічних виходів разом вони зробили у 2022 році на вечірці CAA Pre-Оскар у Західному Голлівуді.