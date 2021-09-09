Российская певица Алла Пугачева удивила поклонников сменой имиджа. Звезда перекрасила волосы в пепельный блонд и в новом образе появилась на премьере сериала Вертинский.

Для редкого публичного выхода Пугачева выбрала стильный брючный костюм в полоску и черную блузку. Свой образ она дополнила прической с собранными волосами и аксессуарами.

Муж певицы, шоумен Максим Галкин, перед камерами позировал в коричневых брюках, голубой рубашке и синем пиджаке.

Поклонники Пугачевой отметили, что певица очень похудела и теперь выглядит еще моложе.

Пугачева просто шикарная!

Это Пугачева? Нет, этой девушке лет 30!

Алла прекрасно выглядит.

У Аллы до сих пор получается быть девочкой.

Счастливая женщина!

Стройная и красивая. Счастливую женщину сразу видно.

Алла Борисовна, как всегда, всех затмила, — пишут в комментариях.

Недавно Алла Пугачева продемонстрировала естественную красоту. 72-летняя звезда обнародовала селфи, на котором появилась без макияжа.

Поклонники отметили, что несмотря на свой возраст и морщины, звезда выглядит великолепно.