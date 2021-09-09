Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персоны

Стройная и красивая: Алла Пугачева поразила сменой имиджа

9 сентября, 11:54 Валентина Чорна
Стройная и красивая: Алла Пугачева поразила сменой имиджа

Российская певица Алла Пугачева удивила поклонников сменой имиджа. Звезда перекрасила волосы в пепельный блонд и в новом образе появилась на премьере сериала Вертинский.

Для редкого публичного выхода Пугачева выбрала стильный брючный костюм в полоску и черную блузку. Свой образ она дополнила прической с собранными волосами и аксессуарами.

Муж певицы, шоумен Максим Галкин, перед камерами позировал в коричневых брюках, голубой рубашке и синем пиджаке.

Поклонники Пугачевой отметили, что певица очень похудела и теперь выглядит еще моложе.

  • Пугачева просто шикарная!
  • Это Пугачева? Нет, этой девушке лет 30!
  • Алла прекрасно выглядит.
  • У Аллы до сих пор получается быть девочкой.
  • Счастливая женщина!
  • Стройная и красивая. Счастливую женщину сразу видно.
  • Алла Борисовна, как всегда, всех затмила, — пишут в комментариях.

Недавно Алла Пугачева продемонстрировала естественную красоту. 72-летняя звезда обнародовала селфи, на котором появилась без макияжа.

Поклонники отметили, что несмотря на свой возраст и морщины, звезда выглядит великолепно.

Теги
Алла Пугачова , Максим Галкін
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка