Российская певица Алла Пугачева удивила поклонников сменой имиджа. Звезда перекрасила волосы в пепельный блонд и в новом образе появилась на премьере сериала Вертинский.
Для редкого публичного выхода Пугачева выбрала стильный брючный костюм в полоску и черную блузку. Свой образ она дополнила прической с собранными волосами и аксессуарами.
Муж певицы, шоумен Максим Галкин, перед камерами позировал в коричневых брюках, голубой рубашке и синем пиджаке.
Поклонники Пугачевой отметили, что певица очень похудела и теперь выглядит еще моложе.
- Пугачева просто шикарная!
- Это Пугачева? Нет, этой девушке лет 30!
- Алла прекрасно выглядит.
- У Аллы до сих пор получается быть девочкой.
- Счастливая женщина!
- Стройная и красивая. Счастливую женщину сразу видно.
- Алла Борисовна, как всегда, всех затмила, — пишут в комментариях.
Недавно Алла Пугачева продемонстрировала естественную красоту. 72-летняя звезда обнародовала селфи, на котором появилась без макияжа.
Поклонники отметили, что несмотря на свой возраст и морщины, звезда выглядит великолепно.