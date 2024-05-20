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Актер-кукольщик Евгений Невинский погиб на фронте

20 мая 2024, 19:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Євген Невинський

На фронте погиб актер-кукольщик и военный Евгений Невинский. Он пропал без вести в прошлом году, и теперь констатировали смерть защитника.

Евгений Невинский погиб на фронте: подробности

О погибели с оружием в руках сообщил Украинский центр Международного союза деятелей театра кукол. Представители центра отметили, что почти год коллеги Евгения надеялись, что после пропажи без вести, его найдут в больнице или в плену. Однако, генетическая экспертиза подтвердила смерть.

Коллеги назвали Евгения гениальным конструктором и отличным преподавателем, который многих обучал технике изготовления театральной куклы.

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— С первый дней полномасштабного вторжения Женя пошел добровольцем защищать Украину и служил в 118 бригаде. 27 июля 2023 года он исчез на Запорожском направлении — мы долгое время надеялись на лучшее, однако худшее подтвердилось. Евгения Антоновича забрала война…, — подытожили в центре.

Отмечается, что похороны Евгения состоятся в ближайшее время, и о месте и времени станет известно позже.

Недавно умер украинский художник и график Дмитрий Дульфан. Ему было 52 года, и о смерти заявила его мать. О причинах трагедии не сообщается, как и о других подробностях.

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Фото: Евгений Невинский

Теги
Война в Украине Смерть театр
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