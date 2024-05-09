Чехию на песенном конкурсе Евровидение 2024 представляет певица Aiko. Она исполнила песню Pedestal во время второго полуфинала 9 мая.
Что известно о представительнице Чехии Aiko и о чем она будет петь во время песенного шоу Евровидение 2024 в Мальме — читайте в материале.
Кто такая Aiko: биография
Настоящее имя артистки Алена Ширманова-Костебелова. Она родилась в Москве, но вскоре ее семья перебралась в город Карловы Вары в Чехии, где певица и выросла.
Сейчас Aiko живет в Брайтоне и является художницей-визионеркой, которая углубляется в темы любви, одиночества и самопонимания, используя свою музыку как средство для самоанализа и связи.
В 2015 году артистка приняла участие в талант-шоу. В 2018 году выпустила дебютный альбом Aiko, а через два года второй — Expiration Date, тогда же вышел ее первый сингл Hunt. В прошлом году вышел третий альбом певицы под названием Fortune’s Child, который критики назвали свидетельством ее творческого роста и глубины ее музыкального мастерства.
Aiko первой из чешских артисток появилась на экранах Таймс-Сквер и первой среди представительниц Чехии присоединилась к глобальной кампании Spotify Equal, подчеркнув приверженность к инклюзивности и равенству в музыкальной индустрии.
Певица выступала на различных музыкальных фестивалях мира и участвовала в турах Элис Мертон, Black Honey, Лорен Рут Вард и Тамино в статусе дополнительной артистки. Некоторые из ее песен стали саундтреками телешоу Teen Mom и Love Island.
Перевод песни Aiko — Pedestal
Пьедестал
Твои извинения ничего не значат
Когда все остальное
Остается неизменным, остается неизменным.
Ты молчишь, а я злюсь.
А все остальное остается неизменным.
Ты жалок, но я уже не могу.
Ты уже такой, такой, такой.
Я отдам всю любовь себе.
И тогда я буду действительно свободна, я буду действительно свободна.
И мне, мне, мне, мне, мне надо научиться
Я, я, я, я, я, я должна научиться
поставить себя на пьедестал
Я буду любить себя больше, любить себя
Поднять себя на пьедестал
Я буду любить себя больше
Я наконец-то научилась не форсировать события.
И я люблю себя больше, люблю себя больше, люблю себя больше, люблю себя больше
Люби меня больше, чем раньше
Поставь себя на пьедестал
Я буду любить себя больше, любить себя больше
Любовь всей твоей жизни, только, пожалуйста, не требуй
Ни о каких действиях, ни о каких доказательствах.
Какая ирония.
Куда делась моя гордость?
Мне не стыдно, а тебе должно быть стыдно, и теперь я это знаю.
Я, я, я, я, я, я должна научиться
Я, я, я, я, я, я, я должна научиться
поставить себя на пьедестал.
Я буду любить себя больше, любить себя
Я поставлю себя на пьедестал
Я буду любить себя больше
Я наконец-то научилась не форсировать события.
И я люблю себя больше, люблю себя больше, люблю себя больше, люблю себя больше
Люби меня больше, чем раньше
Поставь себя на пьедестал
Я буду любить себя больше, любить себя больше.
Я говорила тебе миллион раз, почему ты продолжаешь делать то же самое?
— Я не делаю этого, не делаю, говорю же тебе…
Делаешь! Стой, куда ты идешь?
— Я не буду, я ухожу.
Я буду любить себя больше,
Я буду любить в шесть раз больше,
Я буду любить себя больше!
Люби меня сильнее.
Люби меня сильнее.
Люби меня, люби меня, люби меня, люби меня, люби меня, люби меня, да
Да, да, да, да.
Aiko — Pedestal: видео выступления на Евровидении 2024
Фото: Aiko