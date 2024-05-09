Чехию на песенном конкурсе Евровидение 2024 представляет певица Aiko. Она исполнила песню Pedestal во время второго полуфинала 9 мая.

Что известно о представительнице Чехии Aiko и о чем она будет петь во время песенного шоу Евровидение 2024 в Мальме — читайте в материале.

Кто такая Aiko: биография

Настоящее имя артистки Алена Ширманова-Костебелова. Она родилась в Москве, но вскоре ее семья перебралась в город Карловы Вары в Чехии, где певица и выросла.

Сейчас смотрят

Сейчас Aiko живет в Брайтоне и является художницей-визионеркой, которая углубляется в темы любви, одиночества и самопонимания, используя свою музыку как средство для самоанализа и связи.

В 2015 году артистка приняла участие в талант-шоу. В 2018 году выпустила дебютный альбом Aiko, а через два года второй — Expiration Date, тогда же вышел ее первый сингл Hunt. В прошлом году вышел третий альбом певицы под названием Fortune’s Child, который критики назвали свидетельством ее творческого роста и глубины ее музыкального мастерства.

Aiko первой из чешских артисток появилась на экранах Таймс-Сквер и первой среди представительниц Чехии присоединилась к глобальной кампании Spotify Equal, подчеркнув приверженность к инклюзивности и равенству в музыкальной индустрии.

Певица выступала на различных музыкальных фестивалях мира и участвовала в турах Элис Мертон, Black Honey, Лорен Рут Вард и Тамино в статусе дополнительной артистки. Некоторые из ее песен стали саундтреками телешоу Teen Mom и Love Island.

Перевод песни Aiko — Pedestal

Пьедестал

Твои извинения ничего не значат

Когда все остальное

Остается неизменным, остается неизменным.

Ты молчишь, а я злюсь.

А все остальное остается неизменным.

Ты жалок, но я уже не могу.

Ты уже такой, такой, такой.

Я отдам всю любовь себе.

И тогда я буду действительно свободна, я буду действительно свободна.

И мне, мне, мне, мне, мне надо научиться

Я, я, я, я, я, я должна научиться

поставить себя на пьедестал

Я буду любить себя больше, любить себя

Поднять себя на пьедестал

Я буду любить себя больше

Я наконец-то научилась не форсировать события.

И я люблю себя больше, люблю себя больше, люблю себя больше, люблю себя больше

Люби меня больше, чем раньше

Поставь себя на пьедестал

Я буду любить себя больше, любить себя больше

Любовь всей твоей жизни, только, пожалуйста, не требуй

Ни о каких действиях, ни о каких доказательствах.

Какая ирония.

Куда делась моя гордость?

Мне не стыдно, а тебе должно быть стыдно, и теперь я это знаю.

Я, я, я, я, я, я должна научиться

Я, я, я, я, я, я, я должна научиться

поставить себя на пьедестал.

Я буду любить себя больше, любить себя

Я поставлю себя на пьедестал

Я буду любить себя больше

Я наконец-то научилась не форсировать события.

И я люблю себя больше, люблю себя больше, люблю себя больше, люблю себя больше

Люби меня больше, чем раньше

Поставь себя на пьедестал

Я буду любить себя больше, любить себя больше.

Я говорила тебе миллион раз, почему ты продолжаешь делать то же самое?

— Я не делаю этого, не делаю, говорю же тебе…

Делаешь! Стой, куда ты идешь?

— Я не буду, я ухожу.

Я буду любить себя больше,

Я буду любить в шесть раз больше,

Я буду любить себя больше!

Люби меня сильнее.

Люби меня сильнее.

Люби меня, люби меня, люби меня, люби меня, люби меня, люби меня, да

Да, да, да, да.

Aiko — Pedestal: видео выступления на Евровидении 2024

Фото: Aiko