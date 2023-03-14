Продюсер фильма Зима в огне: борьба Украины за свободу Юрко Иванишин высказался относительно победы фильма Навальный на Оскаре 2023 в номинации Лучший документальный фильм.

Говорит, когда узнал о победе фильма о российском оппозиционном политике Алексее Навальном, то эмоций у него это никаких не вызвало, поскольку считает кинопремию заполитизированной структурой. Отметим, что лента Иванишина Зима в огне претендовала на Оскар в 2016 году.

— Когда ты там находишься, то понимаешь, насколько это на самом деле заполитизированная структура, насколько она конъюнктурная. Надо различать, или мы говорим о художественной точке зрения, или привязываем ее к какой-то политической ситуации в мире. Здесь меня больше всего поразило выступление жены Навального, которое было абсолютно политическим, хотя Киноакадемия говорит, что она аполитична, — отметил Юрко в эфире телемарафона Єдині новини.

Добавляет, что двойные стандарты существуют повсюду. Признается, сам фильм не видел, но и не хочет.

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— Можно понять людей и их реакцию на это. У нас гибнут люди, и это перебивает любые разумные мысли — почему так? Но на самом деле в этом есть большие плюсы. Этот фильм также показывает Путина как тирана, убийцу. Другое дело в том — кто такой Навальный? Когда ты понимаешь, что тиран убивает того, кто, собственно говоря, ничем особо не отличается, — отмечает Иванишин.

Также говорит, что плюсы есть и в том, что мы понимаем, насколько российская пропаганда присутствует в Голливуде в том числе.