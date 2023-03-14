Продюсер стрічки Зима у вогні: боротьба України за свободу Юрко Іванишин висловився стосовно перемоги фільму Навальний на Оскарі 2023 у номінації Найкращий документальний фільм.

Каже, коли дізнався про перемогу фільму про російського опозиційного політика Олексія Навального, то емоцій у нього це жодних не викликало, оскільки вважає кінопремію заполітизованою структурою. Зазначимо, що стрічка Іванишина Зима у вогні претендувала на Оскар у 2016 році.

– Коли ти там перебуваєш, то розумієш, наскільки це дійсно заполітизована структура, наскільки вона кон’юктурна. Треба розрізняти: або ми говоримо про мистецьку точку зору, або прив’язуємо її до якоїсь політичної ситуації в світі. Тут мене найбільше вразив виступ дружини Навального, який був абсолютно політичним, хоча Кіноакадемія говорить, що вона аполітична, – зазначив Юрко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Додає, що подвійні стандарти є всюди. Зізнається, сам фільм не бачив, але й не хоче.

Зараз дивляться

– Можна зрозуміти людей та їхню реакцію. У нас гинуть люди, і це перебиває будь-які розумні думки – чому воно так?.. Але насправді в тому є великі плюси. Цей фільм також показує Путіна як тирана, вбивцю. Інша справа в тому – хто такий Навальний? Коли ти розумієш, що тиран вбиває того, хто, власне кажучи, нічим особливо не відрізняється, – наголошує Іванишин.

Також каже, що плюси є і в тому, що ми розуміємо, наскільки російська пропаганда присутня, зокрема, і в Голлівуді.