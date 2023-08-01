Различные генераторы и аккумуляторы – это хорошая возможность сохранить комфорт при отключениях света. Кроме этого, не стоит забывать о портативных зарядных станциях, которые тоже помогают вести рабочую, учебную и развлекательную деятельность.

Кроме того, станция – надежный помощник для живущих в квартирах. Ведь генератор можно устанавливать только на улице, а пауэрбанка хватит только для базовой подкормки смартфона. Как выбрать зарядную станцию для дома – читайте в материале.

Как выбрать зарядную станцию для дома и что это такое

Зарядные станции часто путают с генераторами. Но последние генерируют электроэнергию, а зарядные станции накапливают ее в себе, заряжаясь от обычных розеток, а затем раздают.

Если говорить на более простом языке, то станции – это большие пауэрбанки, которые могут работать так же, как обычные внешние аккумуляторы.

Однако они еще имеют розетки на 220 В. Поэтому к ним подключаются ноутбуки, мультиварки, телевизоры или электрические зубные щетки.

Как выбрать зарядную станцию для дома или квартиры

В первую очередь вам необходимо определиться, когда и как вы ее будете использовать. Например, для кратковременной зарядки небольшого количества приборов или вы хотите обеспечить бесперебойное электроснабжение при выключении электроэнергии. Для каждого такого случая требуется разный показатель мощности.

По таким критериям выделяют три типа зарядных станций:

Маломощные. Их используют для того, чтобы заряжать устройства до 700 Вт (например, несколько смартфонов за один раз). Среднемощные. Устройства от 700 Вт до 2 кВт подходят для зарядки кондиционеров, холодильника, насоса, бойлера и т.д. Высокомощные. Эти устройства – до 5 кВт. Таким образом можно подсоединить всю электронику в доме или квартире. Такие зарядные станции можно использовать даже для зарядки электроавтомобилей.

Кроме мощности обращайте внимание и на другие критерии:

Количество разъемов. Если вы хотите питать несколько важных бытовых устройств при выключении электроэнергии, то чем больше разъемов будет, тем лучше. Комплектация (адаптеры, имеющиеся в комплекте). Их должно быть больше, чем нужно. Габариты и вес. Легкость и компактность пригодятся в будущем, если вы захотите пойти в поход на природу. Стоимость. Выбирайте устройство, исходя из цен на рынке.