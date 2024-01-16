Свечи из вощины натуральные, с приятным ароматом воска. Они создают уютную атмосферу и добавляют гармонии дому. Их можно приобрести, а можно изготовить самостоятельно.

Факты ICTV рассказывают, как сделать свечу из вощины в домашних условиях.

Свеча из вощины: что понадобится

Вощина — это натуральный воск, который производят пчелы, залитый в лист со структурой сот. Это очень ароматный, приятный на ощупь материал. Свечи из вощины получаются не только очень красивыми, но и энергетически заряженными, ведь они сделаны собственными руками.

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Изготовить свечу из этого материала очень просто. Достаточно взять лист вощины и скрутить его определенным образом.

Если вы хотите попробовать себя в изготовлении свечей, но не знаете, с чего начать, мы расскажем, как сделать свечу из вощины своими руками.

Для работы вам понадобится:

лист вощины;

фитиль (хлопчатобумажная нить);

элементы декора (ленты, бисер, сухоцветы, стразы и т. д.).

Лист вощины, как правило, имеет достаточно большой размер, поэтому из него удастся изготовить несколько свечей. Изделия можно сделать разных размеров или форм, создав целую композицию для украшения помещения.

Толщина фитиля подбирается в зависимости от размеров свечи. Если вы планируете сделать большую свечу, стоит взять нить диаметром не менее 2 мм. В продаже можно встретить плетеный фитиль. Он лучше горит, ведь в промежутках между плетениями есть воздух, что способствует поддержанию огня.

Для придания свече особого аромата мастерицы насыпают на лист вощины сухоцветы. Например, можно взять лаванду, ромашку, лепестки розы, но не стоит использовать слишком много натурального ароматизатора. Будет достаточно небольшой щепотки цветков или лепестков.

Как сделать свечу из вощины — пошаговая инструкция

Сделать свечу из скрученной вощины очень просто. Для ее изготовления:

Возьмите доску большого размера, например, для раскатки теста. Положите на нее вощину и отрежьте лист нужного размера (например, часто используют размер 12 х 39 см).

Нагрейте феном заготовленный лист вощины.

Положите вощину короткой стороной к себе. Далее на край положите фитиль таким образом, чтобы 1 см его выступало за край вощины.

Крепко прижмите фитиль к вощине и, постоянно нагревая феном, скрутите цилиндр вокруг фитиля.

Если попытка получится неудачной, не переживайте, размотайте свечу и перекрутите снова.

Край вощины также нужно хорошо нагреть и прижать к корпусу свечи, чтобы не отходил.

Если вы хотите изготовить очень толстую свечу, то поверх тонкой нужно накрутить вторую полоску вощины и так далее, пока не получится желаемая толщина.

Для изготовления конической свечи необходимо по диагонали разрезать ножом вощину на два прямоугольных треугольника. Далее развернуть длинным краем к себе, положить на него фитиль и, подогревая феном, завернуть свечу. В результате получится красивая коническая свеча.

Готовые свечи из вощины можно украсить по собственному вкусу. С декором они будут выглядеть наряднее, привлекать внимание и поднимать настроение.

Для того чтобы задекорировать свечу из вощины, можно:

распределить палочки корицы вокруг свечи и перевязать их лентой или цветной нитью;

отрезком кружева обернуть свечу и зафиксировать ткань красивой лентой. По желанию украсить бисером;

зафиксировать лентой или нитью букет сухоцветов;

использовать для декора различные специи — гвоздику, листья лайма, звездочки аниса, веточки розмарина и тимьяна;

Украсить свечу из вощины можно с помощью лепестков роз, сухоцветами ромашки, васильками и т. д. Для зимнего варианта декора свечей можно использовать сушеные цитрусовые, ветви хвои или лавра.

Смотрите видео, как сделать свечу из вощины самостоятельно: