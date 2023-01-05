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Соль, уксус и кислоты: как и чем вывести ржавчину с одежды

5 января 2023, 12:40 Владислава Ткаченко

Наткнуться на ржавчину можно где угодно. Она оставляет свои следы на тканях и портит любимую одежду. Достаточно просто зацепить ржавый предмет, как на ткани остается неприятный след.

Вывести ржавчину с ткани непросто, но возможно. Факты ICTV подготовили действенные способы, которые помогут вывести с одежды пятна от ржавчины в домашних условиях.

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Что поможет избавиться от ржавчины на одежде

Пятна от ржавчины на любимой одежде кажутся катастрофой, однако не стоит расстраиваться. Навсегда убрать ржавчину с одежды можно с помощью химических или народных средств.

В первом случае вам необходимо лишь посетить специализированный магазин и купить необходимое средство. Следуя инструкции нанесите средство на ткань и ждите результата.

Если же использовать химические средства вам не по душе, воспользуйтесь проверенными бабушкиными методами.

Действенных способов много. Отлично справится с ржавчиной уксус и соль, лимонная кислота, перекись водорода и обычный лимон. Однако все зависит от материала ткани, которую вы испачкали.

Выводим ржавчину со светлой одежды

Светлую однотонную одежду можно замочить в обычном уксусе на 5-10 мин. Вам понадобится:

  • вода - 1 литр;
  • уксус - 1 стакан (250 мл).

В большой миске смешайте ингредиенты и оставьте светлую одежду в растворе на 10 минут.

После процедуры не забудьте прополоскать вещь.

Для супер белой одежды вам поможет винная кислота.

Ее необходимо смешать с солью в равном количестве и развести водой. Нанести полученную смесь на ржавые следы и оставить на открытом воздухе до полного высыхания.

Выводим ржавчину с любого типа одежды

Это простой и эффективный способ. В этом вам поможет лимон. Нужно взять лимон среднего размера и выжать из него сок в стакан с холодной водой.

Затем вещь с пятном опустить в раствор и оставить на 30-40 мин.

Если пятна от ржавчины все равно виднеются на ткани, не вынимайте вещь, а оставьте еще на 20-25 мин.

Этот способ идеально подойдет для всех видов тканей, даже для трикотажной.

Как вывести ржавчину из деликатных тканей

В этом вам поможет жидкость для мытья посуды и глицерин.

Вам необходимо:

  1. Смешать жидкость для мытья с глицерином.
  2. Локально нанести на желтое пятно.
  3. Подождать 30 мин.

Не стоит ограничиваться одним циклом, процедуру можно повторить несколько раз, пока пятна окончательно не исчезнут.

Выводим ржавчину с цветной одежды

Мягкий способ, который поможет избавиться от ржавчины и не испортит вам вещи. Вам нужно:

  • В большой миске соединить 7 литров воды и 5 ложек уксусной кислоты.
  • Все тщательно перемешать.
  • Замочить в растворе грязную вещь.
  • Оставить одежду на 12 часов.

По истечению времени сполосните ткань в прохладной воде и наслаждайтесь результатом.

Выводим ржавчину с джинсов

Здесь вам пригодятся уксус и соль. Кроме того, эта смесь справится с ржавыми следами на джинсах любого цвета.

  1. Смешать соль с уксусом, чтобы образовалась не слишком густая каша.
  2. Нанесите на пятна и оставьте на несколько часов.
  3. По истечению времени вещь нужно сполоснуть.

Если пятно не исчезло - процедура повторяется снова.

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