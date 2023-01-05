Что поможет избавиться от ржавчины на одежде

Пятна от ржавчины на любимой одежде кажутся катастрофой, однако не стоит расстраиваться. Навсегда убрать ржавчину с одежды можно с помощью химических или народных средств.

В первом случае вам необходимо лишь посетить специализированный магазин и купить необходимое средство. Следуя инструкции нанесите средство на ткань и ждите результата.

Если же использовать химические средства вам не по душе, воспользуйтесь проверенными бабушкиными методами.

Действенных способов много. Отлично справится с ржавчиной уксус и соль, лимонная кислота, перекись водорода и обычный лимон. Однако все зависит от материала ткани, которую вы испачкали.