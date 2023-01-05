Наткнуться на ржавчину можно где угодно. Она оставляет свои следы на тканях и портит любимую одежду. Достаточно просто зацепить ржавый предмет, как на ткани остается неприятный след.
Вывести ржавчину с ткани непросто, но возможно. Факты ICTV подготовили действенные способы, которые помогут вывести с одежды пятна от ржавчины в домашних условиях.
Что поможет избавиться от ржавчины на одежде
Пятна от ржавчины на любимой одежде кажутся катастрофой, однако не стоит расстраиваться. Навсегда убрать ржавчину с одежды можно с помощью химических или народных средств.
В первом случае вам необходимо лишь посетить специализированный магазин и купить необходимое средство. Следуя инструкции нанесите средство на ткань и ждите результата.
Если же использовать химические средства вам не по душе, воспользуйтесь проверенными бабушкиными методами.
Действенных способов много. Отлично справится с ржавчиной уксус и соль, лимонная кислота, перекись водорода и обычный лимон. Однако все зависит от материала ткани, которую вы испачкали.
Выводим ржавчину со светлой одежды
Светлую однотонную одежду можно замочить в обычном уксусе на 5-10 мин. Вам понадобится:
- вода - 1 литр;
- уксус - 1 стакан (250 мл).
В большой миске смешайте ингредиенты и оставьте светлую одежду в растворе на 10 минут.
После процедуры не забудьте прополоскать вещь.
Для супер белой одежды вам поможет винная кислота.
Ее необходимо смешать с солью в равном количестве и развести водой. Нанести полученную смесь на ржавые следы и оставить на открытом воздухе до полного высыхания.
Выводим ржавчину с любого типа одежды
Это простой и эффективный способ. В этом вам поможет лимон. Нужно взять лимон среднего размера и выжать из него сок в стакан с холодной водой.
Затем вещь с пятном опустить в раствор и оставить на 30-40 мин.
Если пятна от ржавчины все равно виднеются на ткани, не вынимайте вещь, а оставьте еще на 20-25 мин.
Этот способ идеально подойдет для всех видов тканей, даже для трикотажной.
Как вывести ржавчину из деликатных тканей
В этом вам поможет жидкость для мытья посуды и глицерин.
Вам необходимо:
- Смешать жидкость для мытья с глицерином.
- Локально нанести на желтое пятно.
- Подождать 30 мин.
Не стоит ограничиваться одним циклом, процедуру можно повторить несколько раз, пока пятна окончательно не исчезнут.
Выводим ржавчину с цветной одежды
Мягкий способ, который поможет избавиться от ржавчины и не испортит вам вещи. Вам нужно:
- В большой миске соединить 7 литров воды и 5 ложек уксусной кислоты.
- Все тщательно перемешать.
- Замочить в растворе грязную вещь.
- Оставить одежду на 12 часов.
По истечению времени сполосните ткань в прохладной воде и наслаждайтесь результатом.
Выводим ржавчину с джинсов
Здесь вам пригодятся уксус и соль. Кроме того, эта смесь справится с ржавыми следами на джинсах любого цвета.
- Смешать соль с уксусом, чтобы образовалась не слишком густая каша.
- Нанесите на пятна и оставьте на несколько часов.
- По истечению времени вещь нужно сполоснуть.
Если пятно не исчезло - процедура повторяется снова.