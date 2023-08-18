Любой холодильник издает шум во время работы. Однако, если уровень шума слишком высок, это создает не только дискомфорт, но и является поводом для проведения диагностики.

Как снизить уровень шума холодильника, читайте в материале Фактов ICTV.

Почему шумит холодильник

Причин может быть множество. Самая распространенная — работа компрессора. Это самая громкая часть холодильника, состоящая из двигателя и насоса. В современных моделях компрессор не занимает много места, однако в старых холодильниках он может вызвать неприятное жужжание.

Помимо компрессора, шум может издавать каплесборник. Этот небольшой контейнер расположен под компрессором. Он может издавать шипящий звук, в момент, когда с него сливается вода.

Также на громкость работы холодильника влияют его стенки, которые расширяются и сжимаются из-за резких перепадов температуры, несбалансированные ножки, которые издают звуки, если холодильник неправильно установлен, расшатанные компоненты и тому подобное.

Внутри холодильника происходит много процессов, которые мы не видим, поэтому на громкость его работы может повлиять любая вышедшая из строя деталь.

Если шум холодильника становится с каждым днем все хуже и досаждает вам, советуем вызвать мастера или отвезти прибор на диагностику.

Как самостоятельно уменьшить шум холодильника

Первое, что стоит сделать, проверить ножки прибора. Даже если холодильник установлен правильно, ножки могут издавать неприятные звуки из-за вибрации.

Чтобы проверить, не шумят ли ножки, слегка встряхните холодильник. Если он легко задребезжит, вероятно, вам нужно отрегулировать ножки. Для этого можно вызвать мастера или подложить под каждую ножку кусочек картона или бумаги, сложенной в несколько раз.

Также можно попробовать поставить холодильник на грубый резиновый коврик. Ведь материал вашего пола тоже влияет на уровень шума, который издает прибор. Коврик поможет поглотить вибрации и убрать лишние звуки.

Еще можно попробовать использовать антивибрационные прокладки. Их нужно подложить под ножки холодильника, а если совместить их с ковриком, то вы получите вообще бесшумный результат.

Если громкие звуки издает компрессор холодильника, то нужно добавить звукоизоляцию за прибором. Для этого нужно купить звукоизоляционные плитки и закрыть ими стену, к которой примыкает холодильник. Это поможет значительно уменьшить уровень шума, который издает техника.

А еще можно попробовать спрятать холодильник в нишу или изготовить для него кухонный шкафчик. Это естественная звукоизоляция — если поставить холодильник в нишу, то она будет блокировать звуки, которые издают вентиляторы или компрессор прибора.

Важно! Если вы решили закрыть холодильник нишей или шкафом, такая “кладовая” должна очень хорошо проветриваться, чтобы прибор не перегревался.

Если такие способы не помогли улучшить ситуацию, советуем обратиться к специалисту и провести диагностику прибора. Ситуация может быть намного серьезнее, и ваш холодильник может нуждаться в срочном ремонте или замене.