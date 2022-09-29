Многими игроками казино движет желание сорвать куш, но мало кто из новичков знает, как правильно выбрать топ онлайн-казино Украины.

Часто начинающие игроки ведутся на возможность делать высокие ставки, на джекпоты и красивую графику, но мало кто понимает, как устроены онлайн-слоты.

Раньше онлайн-слоты выпускались без описания, но сейчас провайдеры настаивают, чтобы онлайн-клубы выкладывали информацию с описанием механик и показателей аппарата.

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Благодаря этому стали доступны такие показатели, как волатильность и процент отдачи.

Теперь, перед игрой на реальные деньги, вы можете выбрать популярный игровой автомат с высокими показателями отдачи и комфортной волатильностью.

Выбор автомата по волатильности

Волатильность игрового автомата показывает, как часто и насколько мощно он выдает выигрышные комбинации. Перед выбором автомата читайте информацию с этим показателем.

Часто в описании показатель волатильности отмечается количеством звезд от 1 до 5, либо описывается как low, low-med, med-high, high или еще варианты.

Если вам нравится долго крутить барабан и подводить слот к кульминации с мегазаносом, то вам больше подойдет значение Очень высокая. Такой автомат будет редко давать хорошие комбинации, но в итоге приведет к неплохому кушу.

Если вы не доверяете долгой игре, любите частые небольшие выплаты – вам нужен слот с низкой волатильностью. Здесь линии будут выстреливать очень часто, но помалу.

Выбор игрового автомата с высоким процентом отдачи

Каждый игровой автомат запрограммирован разработчиками так, что взамен на вложенную в него сумму он должен вернуть игроку определенный процент.

Рекомендуется выбирать видеослоты с RTP не менее 95%.

Но этими рекомендациями можно пользоваться лишь примерно, а не брать за руководство к обогащению или стимуляцию игры.

Если вы ищете игры с самым высоким процентом отдачи, то здесь преуспели провайдеры NetEnt, Nextgen и Microgaming с примерами мегадающих слотов:

Mega Joker. Первое место у NetEnt занимает этот аппарат с 99% отдачи. Jackpot. На втором месте слот NetEnt с 98,8% RTP. Blood Suckers. Аппарат от NetEnt на тему вампиров с 98% отдачи. Starmania. Космическая тематика с космическим 97,87% отдачи. Retro Reels Extreme Heat. Видеоигра на деньги от Microgaming с 97,5%.

Найти эти игровые автоматы в Вулкан казино не составит труда. Но помните, что даже 99% отдачи – это не значит, что вы будете богаты или сорвете джекпот!

Генератор случайных чисел в автоматах

Генератор случайных чисел (ГСЧ) – это алгоритм, заложенный в основу каждого автомата видеоигр, который и определяет, выпадет выигрышная комбинация или нет.

Просчитать его невозможно, но стоит помнить, что именно он отвечает за ваши победы.

Слоты с джекпотом – большой куш или потеря времени

Листая онлайн-слоты в казино, вы часто можете увидеть призывно мигающие надписи Jackpot, которые так и манят своими сумасшедшими цифрами.

Не спешите закидывать в них деньги, поскольку джекпот выпадает очень редко, и не факт, что его поймаете именно вы. Да, на таких аппаратах действительно можно разбогатеть, но чтобы сорвать джекпот, надо играть на высоких ставках, от чего можно быстро слить весь баланс.

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