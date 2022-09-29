Багато гравців казино хочуть зірвати куш, але мало хто знає, як правильно вибрати топ онлайн-казино України.

Часто гравці-початківці ведуться на можливість робити високі ставки, на джекпоти і красиву графіку, однак мало хто розуміє, як влаштовані онлайн-слоти.

Раніше онлайн-слоти випускалися без опису, але зараз провайдери наполягають, щоб онлайн-клуби викладали інформацію з описом механік та показників апарата.

Зараз дивляться

Завдяки цьому стали доступні такі показники, як волатильність та відсоток віддачі.

Тепер, перед грою на реальні гроші, ви можете вибрати популярний ігровий автомат із високими показниками віддачі та комфортною волатильністю.

Вибір автомата за волатильністю

Волатильність грального автомата показує, як часто і наскільки потужно він видає виграшні комбінації.

Перед вибором автомата читайте інформацію із цим показником. Часто в описі показник волатильності відзначається кількістю зірок від 1 до 5 або описується як low, low-med, med-high, high.

Якщо вам подобається довго крутити барабан і підводити слот до кульмінації з мегазаносом, вам більше підійде значення Дуже висока. Такий автомат рідко даватиме хороші комбінації, але зрештою приведе вас до непоганого кушу.

Якщо не довіряєте довгій грі, любите часті невеличкі виплати – вам потрібен слот із низькою волатильністю. Тут лінії вистрілюватимуть часто, але повільно.

Вибір грального автомата з високим відсотком віддачі

Кожен ігровий автомат запрограмований розробниками так, аби замість вкладеної суми він повертав гравцеві певний відсоток. Рекомендується вибирати відеослоти з RTP не менше 95%.

Такими рекомендаціями варто користуватись не як інструкцією до застосування, а лише орієнтовно.

Якщо ви шукаєте ігри з найвищим відсотком віддачі, зверніть увагу на NetEnt, Nextgen і Microgaming з прикладами мегадаючих слотів:

Mega Joker. Перше місце у NetEnt займає цей апарат із 99% віддачі. Jackpot 6000. На другому місці слот NetEnt з 98,8% RTP. Blood Suckers. Апарат від NetEnt на тему вампірів із 98% віддачі. Starmania. Космічна тематика з космічними 97,87% віддачі. Retro Reels Extreme Heat. Відеогра на гроші від Microgaming із 97,5%.

Знайти ці ігрові автомати у Вулкан казино не становитиме труднощів. Але пам’ятайте, що навіть 99% віддачі не означає, що ви розбагатієте чи зірвете куш.

Генератор випадкових чисел в автоматах

Генератор випадкових чисел (ГСЧ) – це алгоритм, закладений в основу кожного автомата відеоігор, який визначає, випаде виграшна комбінація або ж ні.

Прорахувати його неможливо, однак варто пам’ятати, що саме він відповідає за ваші перемоги.

Слоти з джекпотом – великий куш чи втрата часу

Переглядаючи онлайн-слоти в казино, ви часто можете бачити написи Jackpot, що привабливо миготять та заманюють своїми божевільними цифрами.

Не поспішайте закидати у них гроші, оскільки джекпот випадає дуже рідко, і не факт, що його зловите саме ви. На таких автоматах дійсно можна розбагатіти, але щоб зірвати справжній джекпот, потрібно грати на високих ставках, від чого можна швидко втратити увесь баланс.

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