Иногда при работе кондиционера могут появляться странные звуки. Это свидетельствует о сбое в системе. Признаком поломки, например, может быть треск в разных узлах во время работы. Почему стучит кондиционер и что с этим делать – читайте в материале.
Почему стучит новый кондиционер
В некоторых случаях купив новую технику, вы можете услышать звуки треска. Часто они появляются после установки. Причин может быть несколько:
- Может стучать корпус внутреннего блока. Трески могут возникать из-за того, что пластиковый корпус расширяется и сжимается. Даже дорогая модель с качественной пластмассой потрескивает, из-за разницы температур. Если вы купили инверторную модель, то она чаще всего работает тише, ведь в ней система тоньше регулирует температуру самого испарителя.
- Плохой монтаж кондиционера. Если систему установили неправильно, вы сможете кроме звуков увидеть перекосы, утечки и т.д.
Для того чтобы не возникали проблемы, тщательно выбирайте технику и доверяйте монтаж людям, которые знают, как это правильно делать.
Треск исходит от наружного блока кондиционера
Наружный блок чаще всего страдает от внешних факторов. Даже если вы правильно установили систему и купили качественный кондиционер, наружный блок может трещать. Это может происходить по некоторым причинам:
- Износ виброгасителей или их отсутствие. Когда вы устанавливаете внешний блок, то прикручиваете его к кронштейнам, на которых он стоит. Между ними обязательно необходимо устанавливать специальные резиновые прокладки. Именно они гасят вибрацию, которая идет от наружного блока. Если виброгасителей нет, а болты крепления наружного блока расшатались – будет гудеть модуль. Для того чтобы эта проблема не возникала, нужно установить резиновые прокладки под болты.
- Плохая сборка кондиционера при сборке. Если ваш кондиционер неправильно собрали еще на производстве, то корпус кондиционера может трещать. Для того чтобы убрать треск, нужно затянуть все крепежи внешнего и наружного блоков и установить прокладки.
- Плохо работает компрессор. Он часто ломается после 10 лет активной эксплуатации. Если на его креплениях есть резиновые виброгасители, а он продолжает издавать резкие звуки – вызовите мастера.
- Перекосил внешний блок. При монтаже кондиционера эксперты могут перетянуть болты кронштейна, из-за чего наружный модуль идет на перекос. Поэтому могут появиться посторонние шумы. Для того чтобы их убрать, необходимо перевесить блок.
Выключенный кондиционер выдает звуки треска: что делать
О проблемах в работе кондиционера может сообщать сплит-система. Если кондер выключен, но треск слышен, то он – быстрее всего очень загрязнился.
Чтобы не допускать такой ошибки, нужно время от времени чистить кондиционер от мусора, пыли, насекомых.
Например, внутренний блок нужно промывать раз в месяц, фильтр (дренажный) нужно чистить пылесосом, а внешний блок – дважды в год чистят специалисты. Если трещит наружный модуль после того, как вы включили кондиционер, то чаще всего это – реакция на остывания корпуса. А щелчки слышны от перепада температур.
Трещит кондиционер: причины
Чаще всего их разделяют на несколько категорий:
- Электрические (когда не работает электроника и другие системы).
- Механические. Когда есть неисправность внутри механизмов системы.
Если трещит в электроцепи, то это может быть замыкание. Из-за этого кондиционер может поломаться. Для того чтобы избавится от звуков, нужно вызвать специалиста.
Также звук может появляться из-за разбалансировки деталей, которые вращаются.
Если не устранить причину — весь механизм выйдет из строя. Поэтому, в этой ситуации тоже можно вызвать мастера.
Трещит сплит-система: как устранить проблему
- если поломался компрессор, нужно заменить его на новый;
- если включаете кондиционер, и слышите треск – скорее всего, слабо затянуты крепления (их нужно проверить и подтянуть);
- в сервисный ремонт относим систему тогда, когда компрессов износился;
- кривой монтаж устраняем путем демонтажа, правильного закрепления;
- если трещит наружный блок – почистите модуль в сервисном центре;
- треск из-за плохой сборки устраняем путем установки прокладок, пересмотрев все крепежи внутреннего и внешнего блоков.