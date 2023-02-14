Иногда при работе кондиционера могут появляться странные звуки. Это свидетельствует о сбое в системе. Признаком поломки, например, может быть треск в разных узлах во время работы. Почему стучит кондиционер и что с этим делать – читайте в материале.

Почему стучит новый кондиционер

В некоторых случаях купив новую технику, вы можете услышать звуки треска. Часто они появляются после установки. Причин может быть несколько:

Может стучать корпус внутреннего блока. Трески могут возникать из-за того, что пластиковый корпус расширяется и сжимается. Даже дорогая модель с качественной пластмассой потрескивает, из-за разницы температур. Если вы купили инверторную модель, то она чаще всего работает тише, ведь в ней система тоньше регулирует температуру самого испарителя. Плохой монтаж кондиционера. Если систему установили неправильно, вы сможете кроме звуков увидеть перекосы, утечки и т.д.

Для того чтобы не возникали проблемы, тщательно выбирайте технику и доверяйте монтаж людям, которые знают, как это правильно делать.

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Треск исходит от наружного блока кондиционера

Наружный блок чаще всего страдает от внешних факторов. Даже если вы правильно установили систему и купили качественный кондиционер, наружный блок может трещать. Это может происходить по некоторым причинам:

Износ виброгасителей или их отсутствие. Когда вы устанавливаете внешний блок, то прикручиваете его к кронштейнам, на которых он стоит. Между ними обязательно необходимо устанавливать специальные резиновые прокладки. Именно они гасят вибрацию, которая идет от наружного блока. Если виброгасителей нет, а болты крепления наружного блока расшатались – будет гудеть модуль. Для того чтобы эта проблема не возникала, нужно установить резиновые прокладки под болты. Плохая сборка кондиционера при сборке. Если ваш кондиционер неправильно собрали еще на производстве, то корпус кондиционера может трещать. Для того чтобы убрать треск, нужно затянуть все крепежи внешнего и наружного блоков и установить прокладки. Плохо работает компрессор. Он часто ломается после 10 лет активной эксплуатации. Если на его креплениях есть резиновые виброгасители, а он продолжает издавать резкие звуки – вызовите мастера. Перекосил внешний блок. При монтаже кондиционера эксперты могут перетянуть болты кронштейна, из-за чего наружный модуль идет на перекос. Поэтому могут появиться посторонние шумы. Для того чтобы их убрать, необходимо перевесить блок.

Выключенный кондиционер выдает звуки треска: что делать

О проблемах в работе кондиционера может сообщать сплит-система. Если кондер выключен, но треск слышен, то он – быстрее всего очень загрязнился.

Чтобы не допускать такой ошибки, нужно время от времени чистить кондиционер от мусора, пыли, насекомых.

Например, внутренний блок нужно промывать раз в месяц, фильтр (дренажный) нужно чистить пылесосом, а внешний блок – дважды в год чистят специалисты. Если трещит наружный модуль после того, как вы включили кондиционер, то чаще всего это – реакция на остывания корпуса. А щелчки слышны от перепада температур.

Трещит кондиционер: причины

Чаще всего их разделяют на несколько категорий:

Электрические (когда не работает электроника и другие системы). Механические. Когда есть неисправность внутри механизмов системы.

Если трещит в электроцепи, то это может быть замыкание. Из-за этого кондиционер может поломаться. Для того чтобы избавится от звуков, нужно вызвать специалиста.

Также звук может появляться из-за разбалансировки деталей, которые вращаются.

Если не устранить причину — весь механизм выйдет из строя. Поэтому, в этой ситуации тоже можно вызвать мастера.

Трещит сплит-система: как устранить проблему