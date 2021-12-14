Как выбрать диван для разных помещений

Мягкая мебель, в буквальном смысле, заполонила все пространство вокруг нас. Ассортимент мебельных бутиков настолько разнообразный, что купить пуф, софу или удобный рундук с амортизирующим основанием можно для прихожей или для кухни!

Иконой стиля в разделе мягкой интерьерной атрибутики были и остаются диваны: корпусные конструкции с мягкими сидениями и спинками.

Эволюция в мире диванов подарила потребителям новые модели универсальных трансформеров. Что представляет собой добротный клик-кляк или седафлекс — лучше один раз увидеть, как говорят мудрецы. Фото из каталога МебельОК нам в помощь!

Выбор стационарных и раскладных систем достаточно насыщенный, поэтому трудности с определением подходящей модели для гостиной, спальни, детской возникают чаще всего из-за обилия диванных конструкций, нежели от их дефицита.

Чтобы найти тот самый единственный предмет мебели, который достойно украсит интерьер и порадует своей безграничной функциональностью, придется сравнить десятки вариантов!

Многостраничный мебельный каталог — словно бездонное озеро, и наша задача выловить в нем самую жирную рыбу. И хорошо бы — недорого.

Классификация диванов построена на длинном перечне характеристик. Одним из пунктов является целевое назначение: какое место в доме мебели отведено?

Вариант размещения дивана и дизайн: взаимосвязь категорий

Комната становится уютнее, если в ней появляется предмет интерьера, способный перевоплощаться из кровати в просторное кресло и обратно. Конечно же, это диван.

Выбирая модель, важно ориентироваться не столько на фактор цены, сколько на внешний вид и конструктивные особенности изделия.

Гостиная. Зона комфорта в гостиной обозначена уголком или линейным диваном, перед которым стоит маленький журнальный столик. По бокам — пара удобных кресел, чтобы гость, приходя в дом, чувствовал себя уютно. Это стандартная комплектация привычной гостиной, но современный интерьер больше ориентирован на стиль минимализм.

Хорошо, если квартира большая и совмещает в одном помещении сразу несколько функциональных локаций. Иногда два кресла — уже излишки. Лучше использовать П- или Г-образный уголок с опцией увеличения площади горизонтальной поверхности. Полноценный отдых во время посиделок вам гарантирован.

Спальня. Один раскладной диван способен выполнять функции сразу нескольких предметов мебели. Все чаще вместо классических кроватей для будуара покупают еврокнижки, аккордеоны, дельфины, американские раскладушки.

Встроенный ящик для белья решит такой важный бытовой вопрос, как хранение постельных принадлежностей. Будет ли раскладник подходить под размер вашей спальни — всегда можно уточнить у менеджера.

Приятно, что стоить трансформер будет недорого, если покупать его напрямую от производителя. Двойне хорошо, если действует распродажа. Материал обивки — мягкий текстиль.

Детская. Небольшой пружинный диванчик с округлыми подлокотниками — и именно с ортопедическим основанием: такую конструкцию для детской комнаты порекомендует каждый уважающий себя дизайнер интерьеров.

Правило хорошей осанки: спать необходимо на ровной поверхности умеренной жесткости. На фото степень твердости амортизирующего основания не видна, поэтому внимательно читаем товарное описание.

Кухня. Важный совет для тех, кто выбирает диванчики для кухни: цвет мебели не должен быть слишком темным, наоборот: его задача — возбуждать аппетит.

Идеальный вариант обивки кухонной мягкой мебели — антистатичная гипоаллергенная фактура, не пропускающая влагу и не впитывающая запахи.

Офис или кабинет. Мебельщикам не впервой поставлять диваны для кабинетов. Это должен быть стильный, респектабельный атрибут с кожаной обивкой. Преимущественно — нераскладного типа.

Цена натурального материала намного дороже. Желающим сэкономить специалисты гипермаркета Mebelok рекомендуют модели с верхом из эко-кожи.

Размещение — пристенное, островное, у окна, спинкой к письменному столу. Будет ли комфортно становиться диванчик в отведенное для него место — зависит от его габаритов.

Приобретайте диван и увидите как сразу преобразится Ваше помещение, в котором задумали перемены.