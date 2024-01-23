Помело — очень вкусный, полезный экзотический фрукт, однако почистить его бывает очень сложно из-за толстой кожуры.
Факты ICTV рассказывают полезные лайфхаки и дают советы, как правильно чистить помело дома.
Как правильно чистить помело: полезные советы
Помело — полезный экзотический фрукт, который укрепляет иммунитет, нормализует давление и улучшает пищеварение.
Он имеет ярко выраженный вкус, не горчит, как грейпфрут, и является источником целого комплекса микроэлементов, антиоксидантов и аскорбиновой кислоты.
Однако многие люди не покупают фрукт из-за трудностей с чисткой. Мы расскажем, как быстро почистить помело несколькими способами.
Почистить помело всего за несколько минут можно с помощью острого ножа и разделочной доски.
Для этого:
- Помойте фрукт под проточной водой.
- Срежьте верхушку и нижнюю часть помело.
- Сделайте крест-накрест четыре продольных глубоких надреза на кожуре. Если помело очень большой, сделайте больше надрезов, чтобы получилось восемь частей.
- После этого кожура должна очень легко сниматься. Почистите фрукт от остатков белой пленки, разломайте на дольки и выложите на тарелку.
Быстро почистить помело можно с помощью одного надреза ножа.
Для этого:
- Положите экзотический фрукт на доску для нарезки.
- Проведите острым ножом посередине фрукта, двигаясь по кругу. Должен получиться круговой надрез.
- Снимите кожуру пальцами, она должна легко отделяться от мякоти.
- Разломайте помело на дольки и выложите на тарелку.
Для красивой праздничной подачи помело к столу, можно почистить его следующим образом:
- С помытого фрукта ножом срежьте верхушку и низ.
- Нарежьте кольцами толщиной примерно 1-2 см.
- Сделайте небольшие надрезы на кожуре.
- Осторожно снимите кожуру и белую пленку с помело.
Смотрите видео, как правильно и быстро почистить помело: