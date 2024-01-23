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Как быстро почистить помело, чтобы не тратить много времени

23 января 2024, 11:12
Юлия Гайдук редакторка ленты
помело, дерево
Источник: Pexels

Помело — очень вкусный, полезный экзотический фрукт, однако почистить его бывает очень сложно из-за толстой кожуры.

Факты ICTV рассказывают полезные лайфхаки и дают советы, как правильно чистить помело дома.

Как правильно чистить помело: полезные советы

Помело — полезный экзотический фрукт, который укрепляет иммунитет, нормализует давление и улучшает пищеварение.

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Он имеет ярко выраженный вкус, не горчит, как грейпфрут, и является источником целого комплекса микроэлементов, антиоксидантов и аскорбиновой кислоты.

Однако многие люди не покупают фрукт из-за трудностей с чисткой. Мы расскажем, как быстро почистить помело несколькими способами.

Почистить помело всего за несколько минут можно с помощью острого ножа и разделочной доски.

Для этого:

  • Помойте фрукт под проточной водой.
  • Срежьте верхушку и нижнюю часть помело.
  • Сделайте крест-накрест четыре продольных глубоких надреза на кожуре. Если помело очень большой, сделайте больше надрезов, чтобы получилось восемь частей.
  • После этого кожура должна очень легко сниматься. Почистите фрукт от остатков белой пленки, разломайте на дольки и выложите на тарелку.
помело, тарілка

Фото: Pixabay

Быстро почистить помело можно с помощью одного надреза ножа.

Для этого:

  • Положите экзотический фрукт на доску для нарезки.
  • Проведите острым ножом посередине фрукта, двигаясь по кругу. Должен получиться круговой надрез.
  • Снимите кожуру пальцами, она должна легко отделяться от мякоти.
  • Разломайте помело на дольки и выложите на тарелку.

Для красивой праздничной подачи помело к столу, можно почистить его следующим образом:

  • С помытого фрукта ножом срежьте верхушку и низ.
  • Нарежьте кольцами толщиной примерно 1-2 см.
  • Сделайте небольшие надрезы на кожуре.
  • Осторожно снимите кожуру и белую пленку с помело.

Смотрите видео, как правильно и быстро почистить помело:

 
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