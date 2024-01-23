Помело — очень вкусный, полезный экзотический фрукт, однако почистить его бывает очень сложно из-за толстой кожуры.

Факты ICTV рассказывают полезные лайфхаки и дают советы, как правильно чистить помело дома.

Как правильно чистить помело: полезные советы

Помело — полезный экзотический фрукт, который укрепляет иммунитет, нормализует давление и улучшает пищеварение.

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Он имеет ярко выраженный вкус, не горчит, как грейпфрут, и является источником целого комплекса микроэлементов, антиоксидантов и аскорбиновой кислоты.

Однако многие люди не покупают фрукт из-за трудностей с чисткой. Мы расскажем, как быстро почистить помело несколькими способами.

Почистить помело всего за несколько минут можно с помощью острого ножа и разделочной доски.

Для этого:

Помойте фрукт под проточной водой.

Срежьте верхушку и нижнюю часть помело.

Сделайте крест-накрест четыре продольных глубоких надреза на кожуре. Если помело очень большой, сделайте больше надрезов, чтобы получилось восемь частей.

После этого кожура должна очень легко сниматься. Почистите фрукт от остатков белой пленки, разломайте на дольки и выложите на тарелку.

Быстро почистить помело можно с помощью одного надреза ножа.

Для этого:

Положите экзотический фрукт на доску для нарезки.

Проведите острым ножом посередине фрукта, двигаясь по кругу. Должен получиться круговой надрез.

Снимите кожуру пальцами, она должна легко отделяться от мякоти.

Разломайте помело на дольки и выложите на тарелку.

Для красивой праздничной подачи помело к столу, можно почистить его следующим образом:

С помытого фрукта ножом срежьте верхушку и низ.

Нарежьте кольцами толщиной примерно 1-2 см.

Сделайте небольшие надрезы на кожуре.

Осторожно снимите кожуру и белую пленку с помело.

Смотрите видео, как правильно и быстро почистить помело: