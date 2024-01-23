Помело – дуже смачний, корисний екзотичний фрукт, проте почистити його буває дуже складно через товсту шкірку.

Факти ICTV розказують корисні лайфхаки та дають поради, як правильно чистити помело вдома.

Як правильно чистити помело: корисні поради

Помело – корисний екзотичний фрукт, що зміцнює імунітет, нормалізує тиск та покращує травлення. Він має яскраво виражений смак, не гірчить, як грейпфрут, і є джерелом цілого комплексу мікроелементів, антиоксидантів та аскорбінової кислоти.

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Проте багато людей не купують фрукт через труднощі з чищенням. Ми розкажемо, як швидко почистити помело кількома способами.

Почистити помело лише за кілька хвилин можна за допомогою гострого ножа та обробної дошки.

Для цього:

Помийте фрукт під проточною водою.

Зріжте верхівку та нижню частину помело.

Зробіть хрест-навхрест чотири поздовжні глибокі надрізи на шкірці. Якщо помело дуже великий, зробіть більше надрізів, щоб вийшло вісім частин.

Після цього шкірка має дуже легко зніматися. Очистьте фрукт від залишків білої плівки, розламайте на шматочки та викладіть на тарілку.

Швидко почистити помело можна за допомогою одного надрізу ножа.

Для цього:

Покладіть екзотичний фрукт на дошку для нарізання.

Проведіть гострим ножем посередині фрукта, рухаючись по колу. Має вийти круговий надріз.

Зніміть шкірку пальцями, вона має легко відділятися від м’якушу.

Розламайте помело на шматочки та викладіть на тарілку.

Для красивої святкової подачі до столу, можна почистити помело так:

З помитого фрукта ножем зріжте верхівку та низ.

Наріжте кільцями товщиною приблизно 1-2 см.

Зробіть невеликі надрізи на шкірці.

Обережно зніміть шкірку та білу плівку з помело.

Дивіться відео, як правильно і швидко почистити помело: