Опытные огородники знают, чтобы урожай овощей был удачным и качественным, необходимо чередовать культуры на грядках. То есть выращивать одну культуру на одной грядке несколько лет подряд нельзя, иначе она выродится.

Например, посадку картофеля на одном участке можно проводить не более двух лет, после чего стоит заменить культуру.

Что можно сажать на грядке после картофеля, а какие культуры не стоит высаживать на этом месте, читайте в материале Фактов ICTV.

Какие овощные культуры можно высаживать после картофеля

На самом деле после картофеля можно сажать практически любую культуру. Дело в том, что при посадке картошки в почву вносят много свежего навоза.

За время выращивания навоз успевает перепреть и обогатить участок азотными соединениями. А большая часть этих соединений хранится в земле для последующих растений.

Кроме того, кусты картофеля подавляют рост сорняков, но извлекают из почвы много азота и фосфора. Поэтому огородники советуют перед посадкой других овощей, добавить в землю соответствующие удобрения.

Лучше всего на участке, где в прошлом году росла картошка, будут родить:

Крестоцветные овощи, то есть редис, репа, брюква, хрен.

Кабачки, кабачки и тыква.

Также можно сажать лук и чеснок, они точно порадуют хорошим урожаем.

Хорошим преемником картофеля будет свекла.

Бобовые культуры удобряют почву теми микроэлементами, которые забрала картошка. Поэтому на грядках, где росла картошка, можно посадить горох, фасоль, бобовые сидераты.

Еще в качестве сидератов (растения, которые временно выращивают на свободных участках с целью улучшения структуры почвы) можно посадить злаковые культуры (рожь и овес). Они высеваются перед зимними заморозками, а к весне обогащают участок питательными компонентами.

(растения, которые временно выращивают на свободных участках с целью улучшения структуры почвы) можно посадить злаковые культуры (рожь и овес). Они высеваются перед зимними заморозками, а к весне обогащают участок питательными компонентами. После злаковых культур можно посадить на участке огурцы или тыкву.

Салат, шпинат — быстро растут и не нуждаются в дополнительном уходе.

Интересный момент, что сам картофель тоже нужно сажать после определенных культур. Например, высаживать картофель можно после капусты, огурцов, кабачков, зелени, шпината.

Что нельзя сажать после картофеля

На следующий год после картофеля не рекомендовано сажать: