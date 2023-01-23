Как убрать сильные загрязнения с замшевой обуви

Если у вас на обуви есть сильное пятно, нужно взять тальк или крахмал. Насыпьте на это место один из этих порошков и оставьте обувь на пару часов. За это время порошок должен вытянуть жир из замши. После этого стряхните порошок с обуви, а остатки удалите с помощью щетки.

Если вы не знаете, почему образовалось сильное пятно, сделайте смесь из нашатыря и крахмала. В равных пропорциях сделайте смесь и нанесите на пятно (на 15 мин). После этого уберите смесь с обуви и высушите поверхность.