Замшу любят многие люди за мягкий материал и стиль. Особенно элегантно выглядят классические замшевые туфли, как мужские, так и женские. Но несмотря на то, что она довольно прочна, обувь из замши со временем может потерять свой привлекательный внешний вид. Как чистить замшевую обувь – читайте в материале.
Замшевая обувь: методы чистки
Ухаживать за обувью из замши нужно довольно часто. Существует несколько видов чистки:
- Первичная обработка. Перед тем, как куда-то идти, обработайте пару влагоотталкивающим средством.
- Сухая чистка. Для этого вам нужно взять щетку или специальную губку. Туфли нужно протереть щеткой, при этом стряхивая пыль и грязь.
- Влажная чистка. Для того, чтобы почистить обувь таким методом, нужно сделать легкий мыльный раствор и взять губку для замши. Также необходимо взять ворсистую ткань. Обработайте пятно раствором при помощи губки, а после этого возьмите ворсистую ткань и тщательно промокните. Сушить обувь нужно при комнатной температуре.
Как убрать сильные загрязнения с замшевой обуви
Если у вас на обуви есть сильное пятно, нужно взять тальк или крахмал. Насыпьте на это место один из этих порошков и оставьте обувь на пару часов. За это время порошок должен вытянуть жир из замши. После этого стряхните порошок с обуви, а остатки удалите с помощью щетки.
Если вы не знаете, почему образовалось сильное пятно, сделайте смесь из нашатыря и крахмала. В равных пропорциях сделайте смесь и нанесите на пятно (на 15 мин). После этого уберите смесь с обуви и высушите поверхность.
Как восстановить цвет
Самый лучший метод – специальные спрей-краски цвета вашей обуви. Они довольно недорогие и равномерно распределяются по поверхности. Обработку обязательно необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении. Лучше всего – на улице.
А место, на котором будет стоять обувь, нужно застелить газетой (или любой другой бумагой). Некоторые люди часто восстанавливают цвет коричневой обуви с помощью кофе, но такой метод часто может только навредить вашим туфлям.
Как почистить замшевую обувь светлого цвета
Лучше всего приобрести специальную щетку со щетиной из резины или с натуральной щетиной. Кроме этого, для чистки белой обуви хорошо подойдет канцелярский ластик или не жесткая наждачная бумага.
Черные пятна на светлой обуви из замши: как удалить
Для того, чтобы избавиться от таких пятен, нужно сделать мыльный раствор. После этого смешайте его с несколькими каплями нашатырного спирта и обработайте смесью свою обувь. Она не должна промокнуть насквозь. Если этот способ не помогает, натрите туфли манкой и оставьте на 2-3 ч. Манка впитает в себя пятна. После этого нужно забрать кашу с помощью щетки.