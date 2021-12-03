Как украсить окна на Новый год 2022

Украшение окон на Новый год – очень интересное занятие. Его можно доверить детям, чтобы воплотили в жизнь свои творческие фантазии, а можно заняться декором самостоятельно, дабы вспомнить свою детскую любовь к раскраскам. Как лучше украсить окна на Новый год 2022, узнайте в нашем материале.

Искусственный снег

Пожалуй, самым распространенным вариантом украшения окон на Новый год являются узоры, сделанные искусственным снегом. Для этого нужно приобрести специальный набор с новогодними трафаретами (или вырезать их самостоятельно из бумаги). Достаточно просто прикрепить трафарет к окну и покрыть искусственным снегом – новогодние узоры готовы.

Раскраска окон

Для этого способа можно использовать меловой маркер, потому что ним удобно рисовать, а самое главное – его очень просто стереть влажной салфеткой, поэтому можно не бояться ошибиться.

Маркером можно нарисовать морозные узоры (или все, что заблагорассудится), либо использовать трафареты, обрисовывая их на окне. Вместо маркера можно использовать зубной порошок, четыре столовых ложки которого нужно развести в небольшом количестве воды (чтобы масса не была сильно жидкой).

Вырезанные украшения

Один из наименее затратных способов – просто вырезать украшения из бумаги и прикрепить их к окну скотчем. Лучше использовать бумагу нескольких ярких цветов, чтобы декор выглядел интереснее. Для таких украшений можно выбрать цвета 2022 Водяного Тигра: оранжевый, желтый, белый или голубую гамму.

Снежинки

Не забывайте о более универсальных украшениях для нового года — снежинках. Их можно как нарисовать на стекле, так и просто приклеить к окнам бумажный вариант. Однако можно сделать снежинки объемными и развесить на верхней части окна.

Инструкцию по изготовлению лучше посмотреть в видео:

Наклейки

Еще один быстрый вид украшений на Новый год – специальные наклейки. Надо учесть, что стереть их будет несколько сложнее, чем искусственный снег и меловой маркер. Однако выглядят они на окнах так же празднично и эффектно, а их разнообразие поражает. Можно выбрать наклейки как с новогодней тематикой, так и любые другие наборы на выбор.

Гирлянда

Ее можно как просто развесить по периметру окна, так и расположить в форме какого-нибудь предмета. Самый популярный дизайн – елка. Она очень просто делается, потому что нет сложных элементов и форм. Начать нужно снизу, закрепляя гирлянду скотчем, делая треугольные веточки: снизу они должны быть шире, к верхушке ширина должна идти на убыль. Кроме того, можно изобразить снеговика: сделать три круга — от меньшего к большему; добавить какие-нибудь детали по желанию.

Такие фигуры можно делать и из мишуры.

Новогодние украшения

Окно можно украсить новогодними шариками, шишками и похожими элементами. Для этого нам понадобится:

палка;

мишура или гирлянда;

новогодние украшения на выбор.

Плотно обмотайте палку гирляндой или мишурой (желательно, чтобы ее цвет совпадал с гаммой выбранных украшений), чтобы между витками не было видно основания. Хорошо закрепите скотчем. Затем повесьте на нее новогодние шарики, снежинки, шишки и т.д. и закрепите над окном. Есть еще более простой вариант: просто повесить украшения на окно, закрепив скотчем.

Для полноты картины можно украсить подоконник. Если для декора окна вы не использовали гирлянду, то можно разложить ее на подоконнике. Или поставить свечи в красивых тематических подсвечниках. Если таковых в наличии нет, можно сделать их самостоятельно. Достаточно взять красивую стеклянную баночку и разукрасить ее витражными красками в новогоднем стиле. Поставить внутрь свечу – классный декор готов!