Последние массированные удары российской армии повлекли повреждение объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это сформировало определенный дефицит энергомощности, поэтому в домах могут отключать электричество.

Как нагреть воду без электроэнергии — узнавали Факты ICTV.

Газовый примус

Газовый примус — это специальная горелка, которой чаще всего пользуются туристы. Он работает на небольшом газовом баллоне. Принцип работы прост: раскрутить баллон и поставить кастрюлю или металлическую чашку на плитку.

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Если в доме выключат свет, газовый примус позволит вам нагреть воду или что-то приготовить.

Примусы имеют разные мощности, на это нужно обращать внимание. Например, грелки мощностью до 2 тыс. Вт смогут согреть лишь 1 л воды.

Используя примус, обязательно рассчитывайте объем газа!

Настольная плита

Настольные плиты бывают двух типов — газовые и электрические. В данном случае, лучше выбирать газовую.

Газовая настольная плита может работать от магистрального трубопровода или на газовом баллоне. Она имеет небольшой вес — 5-10 кг, поэтому ее удобно брать з собой в поход или использовать во время отключения электричества.

Газовые плиты довольно быстро нагреваются, поэтому на них можно греть воду и готовить пищу.

Спиртовка

Это малогабаритный горелка для жидкого топлива, содержащая резервуар для спирта с крышкой, через которую пропущен фитиль, нижний конец которого размещен в резервуаре, а верхний конец выступает сверху.

Фитиль поджигается и образуется огонь. Спиртовку можно приобрести или изготовить собственноручно.

На ней можно нагреть небольшое количество воды, но его хватит для приготовления пищи или чая.

На свечах

Нагревать воду на свечах — довольно затяжной процесс, это может длиться несколько часов.

Установите две опоры (огнеупорные кирпичи) и поставьте на них каструлю. Зажгите несколько свечей и установите их под каструлей. Налейте воды и ждите.

Главное — следите за свечами, чтобы не случился пожар.

Костер

Самый эффективный вариант — разжечь костер. Но не дома, а на улице.

Для этого надо подготовить дерево, уголь, спички, зажигалки и металлическую посуду. На костре вода довольно быстро закипит. Если имеете мангал, то можно приготовить и какую-нибудь еду.