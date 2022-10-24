Засорение слива – это проблема, требующая немедленного решения. При сложном засорении в большинстве случаев приходится вызывать сантехника.

Но если проблема незначительная, почистить слив можно с помощью подручных средств.

Как самостоятельно прочистить слив в ванной – читайте в материале Фактов ICTV.

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Причиной засорения слива может быть как износ сливных труб, так и волосы, которые забились в ванной или душе.

Чтобы избежать забитого слива, нужно время от времени проводить профилактику.

Для этого установите металлическую сетку для сбора мусора в сливное отверстие. Также после каждого приема душа (или ванной) убирайте за собой волосы.

Если слив немного забился, воспользуйтесь вантузом и промойте сливной проход кипятком. Расчищайте сифон каждые 2-3 месяца.

Как прочистить забитый слив в ванной

Существует несколько способов:

Термический (с помощью кипятка).

Химический (специальными или подручными средствами).

Механический (с необходимыми приспособлениями или частичным разбором слива).

Метод нужно выбирать в зависимости от места, где засорилась труба, и уровня загрязнения.

Как почистить слив с помощью химических средств

Для этого в специализированных магазинах (или супермаркете) приобретите одно из этих средств:

Крит. Выпускается в виде порошка. Чтобы прочистить слив, засыпьте его на 30 минут и смойте холодной водой.

Tiret. Средство в форме геля. Залейте слив этим раствором и смойте через 5-10 минут.

Санокс. Продается тоже в форме геля. Полбутылки средства залейте в слив и смойте через 20 мин.

Sanfor. 300 мл оставьте на 5 мин и смойте большим количеством воды.

Domestos. Залейте гель на несколько часов (несколько колпачков) и смойте.

При использовании этих средств нужно надеть перчатки и маску.

Как почистить забитый слив в ванной: народные средства

Для чистки металлических труб залейте в проем 1,5 л кипятка.

Пластиковые трубы очищаются водой, нагретой до 80 °C.

Засор в ванной можно убрать содой. Залейте в проем 1 л кипятка и прочистите вантузом. Уберите грязь и засыпьте стакан соды. Добавьте еще кипяток.

Также можно использовать соду и уксус. Засыпьте в отверстие стакан соды и добавьте столько же уксуса. Через час трубы промойте. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту. В стакан воды при этом добавьте 2-3 ст. л. порошка и растворите в воде.

Прочистить слив можно пылесосом. Для этого в нем должна быть функция выдувания воздуха. Оберните тряпкой конец трубы и плотно прижмите его к сливному отверстию. Включите и воздухом протолкните мусор. После этого промойте отверстие горячей водой.