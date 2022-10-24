Засорение слива – это проблема, требующая немедленного решения. При сложном засорении в большинстве случаев приходится вызывать сантехника.
Но если проблема незначительная, почистить слив можно с помощью подручных средств.
Как самостоятельно прочистить слив в ванной – читайте в материале Фактов ICTV.
Причиной засорения слива может быть как износ сливных труб, так и волосы, которые забились в ванной или душе.
Чтобы избежать забитого слива, нужно время от времени проводить профилактику.
Для этого установите металлическую сетку для сбора мусора в сливное отверстие. Также после каждого приема душа (или ванной) убирайте за собой волосы.
Если слив немного забился, воспользуйтесь вантузом и промойте сливной проход кипятком. Расчищайте сифон каждые 2-3 месяца.
Как прочистить забитый слив в ванной
Существует несколько способов:
- Термический (с помощью кипятка).
- Химический (специальными или подручными средствами).
- Механический (с необходимыми приспособлениями или частичным разбором слива).
Метод нужно выбирать в зависимости от места, где засорилась труба, и уровня загрязнения.
Как почистить слив с помощью химических средств
Для этого в специализированных магазинах (или супермаркете) приобретите одно из этих средств:
- Крит. Выпускается в виде порошка. Чтобы прочистить слив, засыпьте его на 30 минут и смойте холодной водой.
- Tiret. Средство в форме геля. Залейте слив этим раствором и смойте через 5-10 минут.
- Санокс. Продается тоже в форме геля. Полбутылки средства залейте в слив и смойте через 20 мин.
- Sanfor. 300 мл оставьте на 5 мин и смойте большим количеством воды.
- Domestos. Залейте гель на несколько часов (несколько колпачков) и смойте.
При использовании этих средств нужно надеть перчатки и маску.
Как почистить забитый слив в ванной: народные средства
- Для чистки металлических труб залейте в проем 1,5 л кипятка.
- Пластиковые трубы очищаются водой, нагретой до 80 °C.
- Засор в ванной можно убрать содой. Залейте в проем 1 л кипятка и прочистите вантузом. Уберите грязь и засыпьте стакан соды. Добавьте еще кипяток.
- Также можно использовать соду и уксус. Засыпьте в отверстие стакан соды и добавьте столько же уксуса. Через час трубы промойте. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту. В стакан воды при этом добавьте 2-3 ст. л. порошка и растворите в воде.
- Прочистить слив можно пылесосом. Для этого в нем должна быть функция выдувания воздуха. Оберните тряпкой конец трубы и плотно прижмите его к сливному отверстию. Включите и воздухом протолкните мусор. После этого промойте отверстие горячей водой.