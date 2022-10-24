Засмічення зливу – це проблема, яка потребує негайного вирішення. При складному засміченні у більшості випадків доводиться викликати сантехніка.

Але якщо проблема незначна, то почистити злив можна за допомогою підручних засобів.

Як самостійно прочистити злив у ванній – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Причиною засмічення зливу може бути як зношеність зливних труб, так і волосся, яке забилося у ванній або душі.

Для того, аби уникнути забитого зливу, потрібно час від часу проводити профілактику.

Для цього встановіть металеву сітку для збору сміття у зливний отвір. Також після кожного приймання душу (або ванної) прибирайте за собою волосся.

Якщо злив трішки забився, скористайтеся вантузом і промийте зливний прохід окропом. Розчищайте сифон раз у 2-3 місяці.

Як почистити забитий злив у ванній

Існує декілька способів

Термічний (за допомогою кип’ятку).

Хімічний (спеціальними або підручними засобами).

Механічний (з необхідними пристосуваннями або частковим розбором зливу).

Метод потрібно вибирати залежно від місця, де засмітилась труба, і рівня засміченості.

Як почистити злив за допомогою хімічних засобів

Для цього у спеціалізованих магазинах (або супермаркеті) придбайте один із цих засобів:

Кріт. Випускається у формі порошку. Аби прочистити злив, засипте його на 30 хвилин та змийте холодною водою.

Tiret. Засіб у формі гелю. Залийте злив цим розчином та змийте через 5-10 хв.

Санокс. Продається теж у формі гелю. Пів пляшки засобу залийте у злив і змийте через 20 хв.

Chirton. Залийте гель (300 мл), залиште на кілька годин і змийте гарячою водою.

Sanfor. 300 мл засобу залиште на 5 хв і змийте великою кількістю води.

Domestos. Залийте гель на кілька годин (кілька ковпачків) та змийте.

Під час користування цими засобами потрібно одягати рукавички та маску.

Як почистити забитий злив у ванній: народні засоби

Для чистки металевих труб залийте в отвір 1,5 л окропу.

Пластикові труби прочищаются водою, нагрітою до 80 °C.

Засмічення у ванній можна прибрати содою. Залийте в отвір 1 л окропу і прочистіть вантузом. Приберіть бруд і засипте склянку соди. Додайте ще окропу.

Також можна використовувати соду та оцет. Засипте в отвір склянку соди і додайте стільки ж оцту. Через годину промийте труби. Замість оцту можна використовувати лимонну кислоту. У склянку води при цьому додайте 2-3 ст. л. порошку і розчиніть у воді.

Прочистити злив можна пилососом. Для цього у ньому має бути функція видування повітря. Оберніть ганчіркою кінець труби і щільно притисніть його до зливного отвору. Увімкніть та повітрям проштовхніть сміття. Після цього промийте отвір гарячою водою.