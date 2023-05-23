Огурцы — популярная культура, которую высаживают весной. Ее плоды употребляют в свежем, консервированном или засоленном виде. Чтобы получить удачный урожай, огурцы нужно не только правильно посадить, но и не забывать об уходе в процессе выращивания.

Случаются ситуации, когда огурцы начинают желтеть. Тогда нужно оперативно выяснить причину и избавиться от нее.

Факты ICTV рассказывают, почему желтеют листья на огурцах и что с этим делать.

Почему желтеют листья на огурцах

Самой распространенной причиной желтых листьев является грибковое заболевание, известное как ложная мучнистая роса или пероноспороз. Его развитие может привести к гибели растения и отсутствию плодов.

Перноспороз — это грибок, который распространяется по растению. Сильнее всего болезнь поражает листья, из-за чего они усыхают, а завязи засыхают и осыпаются.

Обычно ложная мучнистая роса появляется при неправильном поливе — когда воды слишком много или, наоборот, недостаточно. Также пероноспороз можно встретить после обильных дождей, поскольку повышенная влажность воздуха способствует развитию грибка.

Прежде всего садоводы советуют обрезать все пораженные листья, а также те, которые касаются земли. Это уменьшит риск повторного заболевания. Для этого используйте специальные садовые ножницы или обычные канцелярские.

После того как обрезали листья, нужно обработать растения раствором из перекиси.

Перекись водорода в медицине используется в качестве антисептика, а в сельском хозяйстве — для уничтожения любого вида грибка.

Две столовые ложки перекиси нужно растворить в литре теплой воды. Важно, чтобы вода не была холодной, поскольку тогда она может усугубить заболевание на огурцах.

Раствор залейте в опрыскиватель и нанесите на огурцы утром или вечером, чтобы прямые солнечные лучи не обожгли обработанные листья растений.