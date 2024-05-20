Быстрый темп жизни диктует свои правила. Все чаще люди отдают предпочтение фастфудам, упрощая тем самым процесс принятия пищи. Современные семьи почти не уделяют внимание правилам этикета, во многих школах такие предметы также отсутствуют. В результате, многие люди понятия не имеют, в какой руке держать нож и вилку во время трапезы в ресторане, гостях и т.д.

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, стоит знать, как есть ножом и вилкой по правилам этикета.

В какой руке держать нож и вилку

В культуре потребления пищи большую роль играет этикет и установленные нормы поведения. Этих правил следует придерживаться, находясь в ресторане, в обществе или в гостях.

В повседневной жизни мы не очень часто задумываемся над тем, правильно ли мы едим, но бывают моменты, когда правила этикета знать необходимо.

Рассказываем, как правильно пользоваться столовыми приборами и в какой руке держать нож и вилку:

Столовые приборы, лежащие справа от тарелки, берут и держат во время еды правой рукой, а все расположенные слева, — левой.

Согласно языку этикета, нож должен лежать справа от тарелки, а вилка — слева. Если используется более одной вилки, тогда приборы для основного блюда (большие по размеру) кладутся ближе к тарелке, а принадлежности для салатов рядом с ней.

В какой руке держать нож

Во время трапезы нож необходимо брать в правую руку, а вилку — в левую.

Обратите внимание! По правилам этикета брать нож в левую руку запрещено.

Нож желательно держать таким образом, чтобы конец ручки упирался в ладонь правой руки. При этом средний и большой пальцы должны располагаться вверху ручки, а указательный — на его ребре. Во время трапезы необходимо нажимать пальцем, отрезая следующий кусочек пищи.

Эти правила ориентированы на правшу. Если человек левша, то вилку необходимо держать в правой руке, а нож — в левой, то есть делать все зеркально.

В какой руке держать вилку

По правилам этикета, вилку желательно держать в левой руке так, чтобы зубцы смотрели вниз, а указательный палец левой руки находился сверху, у основания вилки. Безымянный палец и мизинец должны быть слегка согнутыми и прижатыми к ладони.

Некоторые блюда нельзя накалывать на вилку. Это касается картофельного пюре и каш. В этом случае переверните вилку зубцами вверх и пользуйтесь ею, как ложкой.

Как научиться есть ножом и вилкой по правилам этикета

На банкете или в ресторане можно наблюдать большое количество столовых приборов, но пусть вас это не смущает. Помните о том, что самая большая вилка предназначена для основного блюда. Она лежит возле тарелки, а те, что поменьше, предназначены для салатов. Приборы для закусок лежат подальше от тарелки.

Согласно правилам этикета, держать вилку в руке нужно только в момент употребления пищи. Если вы сделали перерыв, то положите ее зубами вниз тарелки, а ручкой на стол.

Во время трапезы, подхватывая пищу вилкой, направляйте ее кончиком ножа. При этом только слегка помогайте, а не накладывайте еду на вилку.

Нож, после того как вы разрезали еду и уже не пользуетесь им, можно положить на край тарелки, но так, чтобы лезвие не касалось стола.

После окончания трапезы необходимо полностью положить столовые приборы на тарелку, чтобы официант забрал их вместе с блюдом.

