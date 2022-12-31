2023 год уже совсем рядом — самое время выполнить традицию, которая кочует из года в год. Речь идет об обещаниях, которые каждый из нас дает себе на следующие 365 дней. Правда, далеко не все планы становятся реальностью.

Ученые-бихевиористы озвучили 5 полезных советов, которые помогут реализовать свои затеи легко.

Составьте план на основе подсказок

Исследования показали, что добавление подсказки в плане помогает помнить, когда нужно действовать. Нужно подробно расписать, где и что нужно делать.

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Если в плане есть медитировать 5 дней в неделю, то он слишком расплывчатый. Нужно больше уточнений. К примеру — Я буду медитировать в офисе по будням во время обеденного перерыва.

Придумайте наказание

Оно пригодится, как мотивация выполнить новогодние обещания. К примеру, о своих планах можно рассказать друзьям, чтобы потом было стыдно в случае их невыполнения.

Сделайте достижение цели веселым

Большинство из нас стремится к эффективности, когда речь идет о достижении наших целей. Исследования показали, что сосредоточение внимания на эффективности может оставить вас наедине с собой, потому что вы пренебрегаете еще более важной частью уравнения: получаете ли вы удовольствие от достижения цели.

Если тренироваться или учиться не доставляет удовольствия, вы вряд ли продолжите это делать.

Допускайте чрезвычайные ситуации

Предугадать все невозможно. Ученые уверяют, что нужно давать себе пространство для маневров. Рекомендуется ставить перед собой сложные цели, но давать себе возможность отказаться от их выполнения 2 раза в неделю. К примеру, можно не ложиться спать позже 22.00, если этого очень не хочется. Это поможет приблизить свои планы к реализации.

Получите небольшую помощь от своих друзей

Проводя время с успешными людьми, вы можете повысить свою эффективность. Если ваше новогоднее решение состоит в том, чтобы пробежать марафон или написать книгу, было бы разумно начать общаться с друзьями, которые добрались до финиша и подскажут, как это сделать правильно.