2023 год уже совсем рядом — самое время выполнить традицию, которая кочует из года в год. Речь идет об обещаниях, которые каждый из нас дает себе на следующие 365 дней. Правда, далеко не все планы становятся реальностью.
Ученые-бихевиористы озвучили 5 полезных советов, которые помогут реализовать свои затеи легко.
- Составьте план на основе подсказок
Исследования показали, что добавление подсказки в плане помогает помнить, когда нужно действовать. Нужно подробно расписать, где и что нужно делать.
Если в плане есть медитировать 5 дней в неделю, то он слишком расплывчатый. Нужно больше уточнений. К примеру — Я буду медитировать в офисе по будням во время обеденного перерыва.
- Придумайте наказание
Оно пригодится, как мотивация выполнить новогодние обещания. К примеру, о своих планах можно рассказать друзьям, чтобы потом было стыдно в случае их невыполнения.
- Сделайте достижение цели веселым
Большинство из нас стремится к эффективности, когда речь идет о достижении наших целей. Исследования показали, что сосредоточение внимания на эффективности может оставить вас наедине с собой, потому что вы пренебрегаете еще более важной частью уравнения: получаете ли вы удовольствие от достижения цели.
Если тренироваться или учиться не доставляет удовольствия, вы вряд ли продолжите это делать.
- Допускайте чрезвычайные ситуации
Предугадать все невозможно. Ученые уверяют, что нужно давать себе пространство для маневров. Рекомендуется ставить перед собой сложные цели, но давать себе возможность отказаться от их выполнения 2 раза в неделю. К примеру, можно не ложиться спать позже 22.00, если этого очень не хочется. Это поможет приблизить свои планы к реализации.
- Получите небольшую помощь от своих друзей
Проводя время с успешными людьми, вы можете повысить свою эффективность. Если ваше новогоднее решение состоит в том, чтобы пробежать марафон или написать книгу, было бы разумно начать общаться с друзьями, которые добрались до финиша и подскажут, как это сделать правильно.