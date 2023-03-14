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Когда нужно сажать георгины в открытый грунт 2023 — даты и советы

14 марта 2023, 18:11
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Жоржина, георгіна, квітка

Георгины — цветы, которые дарят саду невероятную красоту и уют. Большую популярность они обрели благодаря своим эффектным пышным цветкам.

Опытные садоводы знают, что георгины радуют хозяев цветом до самых заморозков, а высаживать их нужно в открытый грунт в теплое время года.

Факты ICTV узнавали, когда нужно сажать георгины в открытый грунт и как делать это правильно.

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Когда нужно сажать георгины в открытый грунт 2023

Высаживать георгины в открытый грунт нужно весной или летом, когда земля прогреется и минуют риски заморозков.

Тем не менее перед самым высаживанием необходимо подготовить клубни. Обычно это происходит в апреле:

  • клубни георгин необходимо достать из прохладного места;
  • отделить отмершие части, а места срезов присыпать золой;
  • затем клубни высаживают в контейнер для проращивания;
  • когда георгины прорастут, их нужно пересадить вместе с земляным комом в открытый грунт.

Посадку георгин в открытый грунт необходимо проводить, когда земля прогреется до +11-15°C. Также важно учитывать температуру воздуха — он должен быть теплым, без резких колебаний.

На самом деле погодные условия во время посадки очень важны для цветка, ведь от этого зависит пышность и сроки цветения георгин. Поэтому советуем дождаться теплых весенних дней!

Обычно георгины высаживают в открытый грунт в конце апреля – в начале мая (в южных регионах Украины), для других регионов – с середины мая.

Благоприятные дни в 2023 году для посадки георгинов в открытый грунт 2023:

  • Апрель — 3, 4, 5, 21-26, 30
  • Май — 1-4, 20-24, 27, 30
  • Июнь — 1-3, 10, 20, 24, 28-30

Как сажать георгины в открытый грунт — советы

Чтобы георгины радовали своих хозяев ярким цветом, необходимо выбрать правильное место для их высаживания и соблюдать несколько правил.

  • Георгины любят много солнечного света, поэтому участок для высадки цветов должен быть под прямыми солнечными лучами в течение дня (место посадки должно освещаться не менее 6 часов в сутки). Также убедитесь, что место хорошо дренируется.
  • Также место для георгин должно быть защищенным от ветра.
  • Перед посадкой клубни можно подержать пол часа в слабом растворе марганцовки для профилактики болезней и вредителей.

Когда участок выбран, можно начинать подготовку почвы:

  1. Сперва участок нужно перекопать — уплотненная почва может мешать развиваться новым клубням.
  2. Выкопайте ямку для посадки цветов — она должна быть в диаметре минимум на 5 см больше диаметра бульбокореня.
  3. В ямку добавьте компост или комплексные минеральные удобрения.
  4. Все удобрения тщательно перемешайте с землей.
  5. Положите в почву клубень георгина так, чтобы верхние почки были покрыты землей на 2-3 см. Клубни стоит высаживать на расстоянии 70-90 см друг от друга.
  6. Накройте будущие георгины почвой, но не полностью на поверхности должна остаться верхушка (около 3 см).
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