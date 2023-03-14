Георгины — цветы, которые дарят саду невероятную красоту и уют. Большую популярность они обрели благодаря своим эффектным пышным цветкам.

Опытные садоводы знают, что георгины радуют хозяев цветом до самых заморозков, а высаживать их нужно в открытый грунт в теплое время года.

Факты ICTV узнавали, когда нужно сажать георгины в открытый грунт и как делать это правильно.

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Когда нужно сажать георгины в открытый грунт 2023

Высаживать георгины в открытый грунт нужно весной или летом, когда земля прогреется и минуют риски заморозков.

Тем не менее перед самым высаживанием необходимо подготовить клубни. Обычно это происходит в апреле:

клубни георгин необходимо достать из прохладного места;

отделить отмершие части, а места срезов присыпать золой;

затем клубни высаживают в контейнер для проращивания;

когда георгины прорастут, их нужно пересадить вместе с земляным комом в открытый грунт.

Посадку георгин в открытый грунт необходимо проводить, когда земля прогреется до +11-15°C. Также важно учитывать температуру воздуха — он должен быть теплым, без резких колебаний.

На самом деле погодные условия во время посадки очень важны для цветка, ведь от этого зависит пышность и сроки цветения георгин. Поэтому советуем дождаться теплых весенних дней!

Обычно георгины высаживают в открытый грунт в конце апреля – в начале мая (в южных регионах Украины), для других регионов – с середины мая.

Благоприятные дни в 2023 году для посадки георгинов в открытый грунт 2023:

Апрель — 3, 4, 5, 21-26, 30

Май — 1-4, 20-24, 27, 30

Июнь — 1-3, 10, 20, 24, 28-30

Как сажать георгины в открытый грунт — советы

Чтобы георгины радовали своих хозяев ярким цветом, необходимо выбрать правильное место для их высаживания и соблюдать несколько правил.

Георгины любят много солнечного света, поэтому участок для высадки цветов должен быть под прямыми солнечными лучами в течение дня (место посадки должно освещаться не менее 6 часов в сутки). Также убедитесь, что место хорошо дренируется.

Также место для георгин должно быть защищенным от ветра.

Перед посадкой клубни можно подержать пол часа в слабом растворе марганцовки для профилактики болезней и вредителей.

Когда участок выбран, можно начинать подготовку почвы: