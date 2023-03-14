Георгины — цветы, которые дарят саду невероятную красоту и уют. Большую популярность они обрели благодаря своим эффектным пышным цветкам.
Опытные садоводы знают, что георгины радуют хозяев цветом до самых заморозков, а высаживать их нужно в открытый грунт в теплое время года.
Факты ICTV узнавали, когда нужно сажать георгины в открытый грунт и как делать это правильно.
Когда нужно сажать георгины в открытый грунт 2023
Высаживать георгины в открытый грунт нужно весной или летом, когда земля прогреется и минуют риски заморозков.
Тем не менее перед самым высаживанием необходимо подготовить клубни. Обычно это происходит в апреле:
- клубни георгин необходимо достать из прохладного места;
- отделить отмершие части, а места срезов присыпать золой;
- затем клубни высаживают в контейнер для проращивания;
- когда георгины прорастут, их нужно пересадить вместе с земляным комом в открытый грунт.
Посадку георгин в открытый грунт необходимо проводить, когда земля прогреется до +11-15°C. Также важно учитывать температуру воздуха — он должен быть теплым, без резких колебаний.
На самом деле погодные условия во время посадки очень важны для цветка, ведь от этого зависит пышность и сроки цветения георгин. Поэтому советуем дождаться теплых весенних дней!
Обычно георгины высаживают в открытый грунт в конце апреля – в начале мая (в южных регионах Украины), для других регионов – с середины мая.
Благоприятные дни в 2023 году для посадки георгинов в открытый грунт 2023:
- Апрель — 3, 4, 5, 21-26, 30
- Май — 1-4, 20-24, 27, 30
- Июнь — 1-3, 10, 20, 24, 28-30
Как сажать георгины в открытый грунт — советы
Чтобы георгины радовали своих хозяев ярким цветом, необходимо выбрать правильное место для их высаживания и соблюдать несколько правил.
- Георгины любят много солнечного света, поэтому участок для высадки цветов должен быть под прямыми солнечными лучами в течение дня (место посадки должно освещаться не менее 6 часов в сутки). Также убедитесь, что место хорошо дренируется.
- Также место для георгин должно быть защищенным от ветра.
- Перед посадкой клубни можно подержать пол часа в слабом растворе марганцовки для профилактики болезней и вредителей.
Когда участок выбран, можно начинать подготовку почвы:
- Сперва участок нужно перекопать — уплотненная почва может мешать развиваться новым клубням.
- Выкопайте ямку для посадки цветов — она должна быть в диаметре минимум на 5 см больше диаметра бульбокореня.
- В ямку добавьте компост или комплексные минеральные удобрения.
- Все удобрения тщательно перемешайте с землей.
- Положите в почву клубень георгина так, чтобы верхние почки были покрыты землей на 2-3 см. Клубни стоит высаживать на расстоянии 70-90 см друг от друга.
- Накройте будущие георгины почвой, но не полностью – на поверхности должна остаться верхушка (около 3 см).