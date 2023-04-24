С началом сезона многие огородники думают о том, что сажать после помидоров, чтобы получить хороший урожай.

Ведь правильный севооборот (система выращивания разных видов сельхозкультур на одном участке) снижает вероятность появления стойких вредителей и болезней у растений. Что сажать после помидоров – читайте в материале.

Что можно сажать после помидоров: полный список

После помидоров разрешено сажать следующие культуры:

Зелень: петрушку, укроп, лук, чеснок, салат. Овощи: кабачки, капусту, бобовые, огурцы и патиссоны. Корнеплоды: морковь, свеклу, редис, корневой сельдерей. Сидераты: фацелию, горчицу, рожь, озимую пшеницу, овес.

Что можно сажать после помидоров в теплице

Лучше всего после томатов сажать редис, кабачок и зелень любых видов.

Сидераты и зелень помогают восстанавливать плодородие почвы.

Можно сажать огурцы и капусту, поскольку они восприимчивы к фитофторе и недостатку азота. Также можно сажать и тыквенные культуры, но перед этим следует внести в землю органические вещества.

Что сажают после помидоров в открытом грунте

Чаще высаживают зелень, ведь она пополняет землю азотом, который забрали помидоры. Кроме этого, неприхотливыми к составу почвы еще и бобовые. Этот вид культур обогащает почву азотом, придавая ему полезные вещества.

Корнеплоды также могут расти после помидоров, поскольку они хорошо извлекают полезные вещества из более глубоких слоев почвы.