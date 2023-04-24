С началом сезона многие огородники думают о том, что сажать после помидоров, чтобы получить хороший урожай.
Ведь правильный севооборот (система выращивания разных видов сельхозкультур на одном участке) снижает вероятность появления стойких вредителей и болезней у растений. Что сажать после помидоров – читайте в материале.
Что можно сажать после помидоров: полный список
После помидоров разрешено сажать следующие культуры:
- Зелень: петрушку, укроп, лук, чеснок, салат.
- Овощи: кабачки, капусту, бобовые, огурцы и патиссоны.
- Корнеплоды: морковь, свеклу, редис, корневой сельдерей.
- Сидераты: фацелию, горчицу, рожь, озимую пшеницу, овес.
Что можно сажать после помидоров в теплице
Лучше всего после томатов сажать редис, кабачок и зелень любых видов.
Сидераты и зелень помогают восстанавливать плодородие почвы.
Можно сажать огурцы и капусту, поскольку они восприимчивы к фитофторе и недостатку азота. Также можно сажать и тыквенные культуры, но перед этим следует внести в землю органические вещества.
Что сажают после помидоров в открытом грунте
Чаще высаживают зелень, ведь она пополняет землю азотом, который забрали помидоры. Кроме этого, неприхотливыми к составу почвы еще и бобовые. Этот вид культур обогащает почву азотом, придавая ему полезные вещества.
Корнеплоды также могут расти после помидоров, поскольку они хорошо извлекают полезные вещества из более глубоких слоев почвы.