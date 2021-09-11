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Быстро и вкусно: видеорецепт драников от Эктора Хименеса-Браво

11 сентября, 07:00 Каріна Зуєва
пошаговый рецепт драников с мясом

Известный украинский шеф-повар колумбийского происхождения и ведущий телеканала СТБ Эктор Хименес-Браво поделился видеорецептом драников с мясом.

Кулинар отметил, что это блюдо любят не только в Украине. Видеорецепт он опубликовал в Instagram.

Пошаговый рецепт драников с мясом от Эктора Хименеса-Браво — далее в материале.

 

Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления драников с мясом:

  • Картофель — три штуки;
  • свино-говяжий фарш — 200 грамм;
  • зеленый лук — 20 грамм;
  • петрушка — 10 грамм;
  • куриное яйцо;
  • сухой чеснок — 2 грамма;
  • паприка — 2 грамма;
  • черный перец — 2 грамма;
  • соль — 2 грамма.

Сперва необходимо натереть картофель на крупной терке и отжать лишнюю жидкость.

Добавить в нее нарезанный лук и петрушку. После — специи по вкусу и куриное яйцо.

Все тщательно перемешать, а после порционно обжарить на хорошо разогретой сковороде.

Шеф-повар рекомендует подавать драники со сметаной.

Ранее мы писали, как приготовить сырники. Рецептом поделилась победительница реалити-шоу МастерШеф на СТБ и основательница кондитерской школы Лиза Глинская.

Она знает десятки рецептов приготовления сырников:  соленые с зеленью, сладкие с карамелью и даже в духовке с манкой. Однако поделилась классическим, который подойдет всем.

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