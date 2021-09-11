Известный украинский шеф-повар колумбийского происхождения и ведущий телеканала СТБ Эктор Хименес-Браво поделился видеорецептом драников с мясом.

Кулинар отметил, что это блюдо любят не только в Украине. Видеорецепт он опубликовал в Instagram.

Пошаговый рецепт драников с мясом от Эктора Хименеса-Браво — далее в материале.

Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления драников с мясом:

Картофель — три штуки;

свино-говяжий фарш — 200 грамм;

зеленый лук — 20 грамм;

петрушка — 10 грамм;

куриное яйцо;

сухой чеснок — 2 грамма;

паприка — 2 грамма;

черный перец — 2 грамма;

соль — 2 грамма.

Сперва необходимо натереть картофель на крупной терке и отжать лишнюю жидкость.

Добавить в нее нарезанный лук и петрушку. После — специи по вкусу и куриное яйцо.

Все тщательно перемешать, а после порционно обжарить на хорошо разогретой сковороде.

Шеф-повар рекомендует подавать драники со сметаной.

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