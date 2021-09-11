Известный украинский шеф-повар колумбийского происхождения и ведущий телеканала СТБ Эктор Хименес-Браво поделился видеорецептом драников с мясом.
Кулинар отметил, что это блюдо любят не только в Украине. Видеорецепт он опубликовал в Instagram.
Пошаговый рецепт драников с мясом от Эктора Хименеса-Браво — далее в материале.
Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления драников с мясом:
- Картофель — три штуки;
- свино-говяжий фарш — 200 грамм;
- зеленый лук — 20 грамм;
- петрушка — 10 грамм;
- куриное яйцо;
- сухой чеснок — 2 грамма;
- паприка — 2 грамма;
- черный перец — 2 грамма;
- соль — 2 грамма.
Сперва необходимо натереть картофель на крупной терке и отжать лишнюю жидкость.
Добавить в нее нарезанный лук и петрушку. После — специи по вкусу и куриное яйцо.
Все тщательно перемешать, а после порционно обжарить на хорошо разогретой сковороде.
Шеф-повар рекомендует подавать драники со сметаной.
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