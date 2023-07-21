Во время войны все, кто имеет близких на фронте, хотят им подарить защиту и тепло. Одним из таких способов является оберег для солдата, сделанный своими руками.

Еще с давних времен считалось, что обереги несут мощную энергетику, отгоняющую нечистую силу и беды от человека.

Как сделать оберег для солдата своими руками – расскажут Факты Life.

Правила создания оберега для солдата

Лучше изготовлять оберег для солдата на рассвете или в полночь.

Вы должны находиться в одиночестве, даже без животных рядом. Исключением могут быть только кошки.

Вы не должны это делать через силу. Следует быть вовлеченным в процесс, иметь искреннее намерение.

Хранить оберег следует как можно дальше от чужих глаз.

Если вы делаете оберег для близкого человека, то и думайте о нем с позитивом.

Если будете передавать оберег солдату, то предупредите, что его запрещено кому-либо отдавать.

Оберег для солдата – первый вариант

Для этого вам понадобится клочок белой ткани и нити. Можно взять обычные для шитья. Если у вас есть нитки мулине, которые используются для вышивания, то можно взять и их. Еще возьмите немного ваты.

Инструкция:

Берем ткань 15 на 15 см. На обереге можно сделать вышивку, поэтому сразу прорисуйте трафарет (сначала на бумаге, а затем на ткани) и сделайте вышивку. Если не умеете, то переходите сразу ко второму пункту. Берем нить и отмеряем 40 см. Вам нужно 10 таких мотков по 40 см сложить вместе (но не скручивайте), чтобы в результате у вас получилась толстая веревочка в 40 см. Повторите то же самое с веревкой другого цвета. Также вам понадобится еще две таких веревочки, только уже по 15 см. Возвращаемся к нашей ткани. Кладем ее на стол в форме ромбика и берем вату, которую следует свернуть в клубок. Вату кладем в центр ткани, накрываем верхним краем и складываем складочками. Это будет голова нашего ангелочка. Берем две наши длинные нити по 40 см. Прикладываем их к голове ангела примерно с середины длины и закручиваем. Делать это нужно по часовой стрелке три раза. Затем нужно их завязать на крепкий узелок. Потом нужно сформировать крылышки ангела из краев ткани. Берем края нити и опрокидываем на другую сторону ангела, сделав крест спереди. Далее их снова закидываем назад и делаем крест нитями. И снова проделываем то же самое еще раз. В конце нити нужно завязать сзади. Берем две меньшие нити, вместе завязываем ободком на тугой узел на головке ангела. Торчащие нити можно обрезать в конце.

Оберег из лент для солдата

Для этого вам понадобятся две ленты: желтого и голубого цвета. Их можно приобрести как в точках, где оформляют подарки, так и в магазинах, где продают все для шитья.

Инструкция: