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На рассвете с хорошими мыслями – как создать магический оберег для солдата своими руками

21 июля 2023, 14:27
Евгения Шапоренко журналистка, выпускающая редактор YouTube-канала Факты ICTV
оберіг для солдата своїми руками
Источник: Офис президента

Во время войны все, кто имеет близких на фронте, хотят им подарить защиту и тепло. Одним из таких способов является оберег для солдата, сделанный своими руками.

Еще с давних времен считалось, что обереги несут мощную энергетику, отгоняющую нечистую силу и беды от человека.

Как сделать оберег для солдата своими руками – расскажут Факты Life.

Правила создания оберега для солдата

  • Лучше изготовлять оберег для солдата на рассвете или в полночь.
  • Вы должны находиться в одиночестве, даже без животных рядом. Исключением могут быть только кошки.
  • Вы не должны это делать через силу. Следует быть вовлеченным в процесс, иметь искреннее намерение.
  • Хранить оберег следует как можно дальше от чужих глаз.
  • Если вы делаете оберег для близкого человека, то и думайте о нем с позитивом.
  • Если будете передавать оберег солдату, то предупредите, что его запрещено кому-либо отдавать.

Оберег для солдата – первый вариант

Для этого вам понадобится клочок белой ткани и нити. Можно взять обычные для шитья. Если у вас есть нитки мулине, которые используются для вышивания, то можно взять и их. Еще возьмите немного ваты.

Инструкция:

  1. Берем ткань 15 на 15 см. На обереге можно сделать вышивку, поэтому сразу прорисуйте трафарет (сначала на бумаге, а затем на ткани) и сделайте вышивку. Если не умеете, то переходите сразу ко второму пункту.
  2. Берем нить и отмеряем 40 см. Вам нужно 10 таких мотков по 40 см сложить вместе (но не скручивайте), чтобы в результате у вас получилась толстая веревочка в 40 см.
  3. Повторите то же самое с веревкой другого цвета.
  4. Также вам понадобится еще две таких веревочки, только уже по 15 см.
  5. Возвращаемся к нашей ткани. Кладем ее на стол в форме ромбика и берем вату, которую следует свернуть в клубок.
  6. Вату кладем в центр ткани, накрываем верхним краем и складываем складочками. Это будет голова нашего ангелочка.
  7. Берем две наши длинные нити по 40 см. Прикладываем их к голове ангела примерно с середины длины и закручиваем. Делать это нужно по часовой стрелке три раза. Затем нужно их завязать на крепкий узелок.
  8. Потом нужно сформировать крылышки ангела из краев ткани.
  9. Берем края нити и опрокидываем на другую сторону ангела, сделав крест спереди. Далее их снова закидываем назад и делаем крест нитями. И снова проделываем то же самое еще раз. В конце нити нужно завязать сзади.
  10. Берем две меньшие нити, вместе завязываем ободком на тугой узел на головке ангела.
  11. Торчащие нити можно обрезать в конце.

Оберег из лент для солдата

Для этого вам понадобятся две ленты: желтого и голубого цвета. Их можно приобрести как в точках, где оформляют подарки, так и в магазинах, где продают все для шитья.

Инструкция:

  1. Отрезаем необходимое количество лент и завязываем обе в узелок.
  2. Берем желтую ленту и образуем петельку.
  3. Далее вокруг желтой ленты дважды обертываем голубую. Держать нужно крепко, чтобы ничего не распалось.
  4. Затем делаем петлю из голубой ленты и продеваем ее через желтую.
  5. И так делаем, пока у вас не выйдет плетение необходимой длины. Напоследок нужно завязать узелок. Заметьте, что в начале и в конце браслета должны быть остатки лент удобной длины, чтобы браслет можно было завязать на руке.

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