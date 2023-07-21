Під час війни всі, хто мають близьких на фронті, хочуть їм, попри все, дарувати захист і тепло. Одним із таких способів є оберіг для солдата, зроблений своїми руками.

Ще з давніх часів вважалося, що обереги несуть потужну енергетику, яка відганяє нечисту силу та біди від людини.

Як зробити оберіг для солдата своїми руками – розкажуть Факти Life.

Правила створення оберега для солдата

Ліпше виготовляти оберіг для солдата на світанку або опівночі.

Ви повинні бути на самоті, навіть без тварин поряд. Винятком можуть бути лише коти.

Ви не повинні це робити через силу. Варто бути залученими в процес, мати щирий намір.

Зберігати оберіг варто якомога далі від чужих очей.

Якщо ви робите оберіг для близької людини, то і думайте про неї з позитивом.

Коли передаватимете оберіг солдату, то попередьте, що його заборонено комусь віддавати.

Оберіг для солдата – перший варіант

Для цього вам знадобиться клаптик білої тканини та нитка. Можна взяти звичайну для шиття. Якщо у вас є нитки муліне, які використовуються для вишивання, то можна взяти і їх. Ще візьміть трохи вати.

Інструкція:

Беремо тканину 15 на 15 см. На оберезі можна зробити вишивку, тому одразу промалюйте трафарет (спочатку на папері, а потім на тканині) і зробіть вишивку. Якщо не вмієте, то переходьте одразу до другого пункту. Беремо нитку та відміряємо 40 см . Вам потрібно 10 таких мотків по 40 см скласти разом (але не скручуйте), щоб в результаті у вас вийшла товста ніби мотузочка в 40 см. Повторіть те саме, тільки з мотузкою іншого кольору. Також вам знадобиться ще дві таких мотузочки, тільки вже по 15 см. Повертаємося до нашої тканини. Кладемо її на стіл у формі ромбика і беремо вату, яку варто скрутити в клубок. Вату кладемо в центр тканини, накриваємо верхнім краєм і складаємо складочками. Це буде голова нашого янголяти. Беремо дві наші довгі нитки по 40 см. Прикладаємо їх до голови янгола приблизно з середини довжини і закручуємо. Робити це потрібно за годинниковою стрілкою три рази. Потім потрібно їх зав’язати на міцний вузлик. Потім сформуйте крильця янгола з країв тканини. Беремо краї нитки і перекидаємо на інший бік янгола, зробивши хрест спереду. Далі їх знову закидаємо назад і робимо хрест нитками. І знову пророблюємо те саме ще раз. Наприкінці нитки треба зав’язати позаду. Беремо дві менші нитки, разом зав’язуємо обідком на тугий вузол на голівці янгола. Нитки, які стирчать, можна обрізати наприкінці.

Оберіг зі стрічок для солдата

Для цього вам знадобляться дві стрічки: жовтого та блакитного кольорів. Їх можна придбати як в точках, де оформлюють подарунки, так і в магазинах, де продають речі для шиття.

Інструкція: