Під час війни всі, хто мають близьких на фронті, хочуть їм, попри все, дарувати захист і тепло. Одним із таких способів є оберіг для солдата, зроблений своїми руками.
Ще з давніх часів вважалося, що обереги несуть потужну енергетику, яка відганяє нечисту силу та біди від людини.
Як зробити оберіг для солдата своїми руками – розкажуть Факти Life.
Правила створення оберега для солдата
- Ліпше виготовляти оберіг для солдата на світанку або опівночі.
- Ви повинні бути на самоті, навіть без тварин поряд. Винятком можуть бути лише коти.
- Ви не повинні це робити через силу. Варто бути залученими в процес, мати щирий намір.
- Зберігати оберіг варто якомога далі від чужих очей.
- Якщо ви робите оберіг для близької людини, то і думайте про неї з позитивом.
- Коли передаватимете оберіг солдату, то попередьте, що його заборонено комусь віддавати.
Оберіг для солдата – перший варіант
Для цього вам знадобиться клаптик білої тканини та нитка. Можна взяти звичайну для шиття. Якщо у вас є нитки муліне, які використовуються для вишивання, то можна взяти і їх. Ще візьміть трохи вати.
Інструкція:
- Беремо тканину 15 на 15 см. На оберезі можна зробити вишивку, тому одразу промалюйте трафарет (спочатку на папері, а потім на тканині) і зробіть вишивку. Якщо не вмієте, то переходьте одразу до другого пункту.
- Беремо нитку та відміряємо 40 см. Вам потрібно 10 таких мотків по 40 см скласти разом (але не скручуйте), щоб в результаті у вас вийшла товста ніби мотузочка в 40 см.
- Повторіть те саме, тільки з мотузкою іншого кольору.
- Також вам знадобиться ще дві таких мотузочки, тільки вже по 15 см.
- Повертаємося до нашої тканини. Кладемо її на стіл у формі ромбика і беремо вату, яку варто скрутити в клубок.
- Вату кладемо в центр тканини, накриваємо верхнім краєм і складаємо складочками. Це буде голова нашого янголяти.
- Беремо дві наші довгі нитки по 40 см. Прикладаємо їх до голови янгола приблизно з середини довжини і закручуємо. Робити це потрібно за годинниковою стрілкою три рази. Потім потрібно їх зав’язати на міцний вузлик.
- Потім сформуйте крильця янгола з країв тканини.
- Беремо краї нитки і перекидаємо на інший бік янгола, зробивши хрест спереду. Далі їх знову закидаємо назад і робимо хрест нитками. І знову пророблюємо те саме ще раз. Наприкінці нитки треба зав’язати позаду.
- Беремо дві менші нитки, разом зав’язуємо обідком на тугий вузол на голівці янгола.
- Нитки, які стирчать, можна обрізати наприкінці.
Оберіг зі стрічок для солдата
Для цього вам знадобляться дві стрічки: жовтого та блакитного кольорів. Їх можна придбати як в точках, де оформлюють подарунки, так і в магазинах, де продають речі для шиття.
Інструкція:
- Відрізаємо необхідну кількість стрічок і зав’язуємо обидві у вузлик.
- Беремо жовту стрічку та утворюємо петельку.
- Далі навколо жовтої стрічки двічі обгортаємо блакитну. Тримати потрібно міцно, щоб нічого не розпалося.
- Потім робимо петлю з блакитної стрічки і просуваємо її через жовту.
- І так робимо, поки у вас не вийде плетіння необхідної довжини. Наприкінці потрібно зав’язати вузлик. Зауважте, що на початку і в кінці браслета мають бути залишки стрічок зручної довжини, щоб браслет можна було зав’язати на руці.