Судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский поделился простым рецептом котлеты по-киевски.

— Одно из самых известных украинских блюд я видел еще во времена своего детства в ресторанах, и готовил сам в начале учебы, — отметил ресторатор.

Владимир добавил, что в готовке использовал цельное куриное филе, хотя обычно готовят из филе с косточкой от крыла. Кусочки шеф-повар делал маленькими — так котлета быстрее прожаривается и готовится.

Ингредиенты для котлеты по-киевски:

Куриное филе — 2 шт. или 60-80 г;

Сливочное масло — 15 г;

Зелень — 2г;

Панировочные сухари;

Яйца для панировки — 2 шт.;

Мука;

Масло для фритюра.

Способ приготовления котлеты по-киевски:

Мелко измельчить сухари для тонкого слоя панировки; Отделить малое филе и удалить прожилки, срезать плоские части; Измельчить зелень, разрезать сливочное масло на части и обвалять в укропе. Готовые кусочки отправить в морозилку. Разделить филе по весу и отбить, чтобы оно стало нежнее и тоньше – в таком виде его удобнее сворачивать. Поверх отбитого филе положить замороженное масло с зеленью и свернуть в рулет. Все котлеты нужно завернуть в одну сторону — держа руки челноком. Отправить котлеты в морозилку — они должны остыть. Смешать два яйца с двумя столовыми ложками воды и тщательно сбить вилкой; Подмороженные котлеты панировать в муке, затем в яйцах, в сухарях, снова в яйцах и снова в сухарях. Отправить котлеты во фритюр до румяного оттенка при температуре 180 градусов Цельсия. Дожарить котлеты в духовке, пока на поверхности не появятся пузырьки масла. Подать готовую котлету на пюре из зеленого горошка.

Этот рецепт котлеты по-киевски достаточно простой, и каждый желающий сможет оценить вкус легендарного блюда столицы.

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