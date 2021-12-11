Судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский поделился простым рецептом котлеты по-киевски.
— Одно из самых известных украинских блюд я видел еще во времена своего детства в ресторанах, и готовил сам в начале учебы, — отметил ресторатор.
Владимир добавил, что в готовке использовал цельное куриное филе, хотя обычно готовят из филе с косточкой от крыла. Кусочки шеф-повар делал маленькими — так котлета быстрее прожаривается и готовится.
Ингредиенты для котлеты по-киевски:
- Куриное филе — 2 шт. или 60-80 г;
- Сливочное масло — 15 г;
- Зелень — 2г;
- Панировочные сухари;
- Яйца для панировки — 2 шт.;
- Мука;
- Масло для фритюра.
Способ приготовления котлеты по-киевски:
- Мелко измельчить сухари для тонкого слоя панировки;
- Отделить малое филе и удалить прожилки, срезать плоские части;
- Измельчить зелень, разрезать сливочное масло на части и обвалять в укропе. Готовые кусочки отправить в морозилку.
- Разделить филе по весу и отбить, чтобы оно стало нежнее и тоньше – в таком виде его удобнее сворачивать.
- Поверх отбитого филе положить замороженное масло с зеленью и свернуть в рулет. Все котлеты нужно завернуть в одну сторону — держа руки челноком.
- Отправить котлеты в морозилку — они должны остыть.
- Смешать два яйца с двумя столовыми ложками воды и тщательно сбить вилкой;
- Подмороженные котлеты панировать в муке, затем в яйцах, в сухарях, снова в яйцах и снова в сухарях.
- Отправить котлеты во фритюр до румяного оттенка при температуре 180 градусов Цельсия.
- Дожарить котлеты в духовке, пока на поверхности не появятся пузырьки масла.
- Подать готовую котлету на пюре из зеленого горошка.
Этот рецепт котлеты по-киевски достаточно простой, и каждый желающий сможет оценить вкус легендарного блюда столицы.
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