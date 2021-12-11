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Котлета по-киевски: рецепт главного блюда столицы от Владимира Ярославского

11 декабря 2021, 08:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Котлета по-киевски

Судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский поделился простым рецептом котлеты по-киевски.

— Одно из самых известных украинских блюд я видел еще во времена своего детства в ресторанах, и готовил сам в начале учебы, — отметил ресторатор.

Владимир добавил, что в готовке использовал цельное куриное филе, хотя обычно готовят из филе с косточкой от крыла. Кусочки шеф-повар делал маленькими — так котлета быстрее прожаривается и готовится.

Ингредиенты для котлеты по-киевски:

  • Куриное филе — 2 шт. или 60-80 г;
  • Сливочное масло — 15 г;
  • Зелень — 2г;
  • Панировочные сухари;
  • Яйца для панировки — 2 шт.;
  • Мука;
  • Масло для фритюра.

Способ приготовления котлеты по-киевски:

  1. Мелко измельчить сухари для тонкого слоя панировки;
  2. Отделить малое филе и удалить прожилки, срезать плоские части;
  3. Измельчить зелень, разрезать сливочное масло на части и обвалять в укропе. Готовые кусочки отправить в морозилку.
  4. Разделить филе по весу и отбить, чтобы оно стало нежнее и тоньше – в таком виде его удобнее сворачивать.
  5. Поверх отбитого филе положить замороженное масло с зеленью и свернуть в рулет. Все котлеты нужно завернуть в одну сторону — держа руки челноком.
  6. Отправить котлеты в морозилку — они должны остыть.
  7. Смешать два яйца с двумя столовыми ложками воды и тщательно сбить вилкой;
  8. Подмороженные котлеты панировать в муке, затем в яйцах, в сухарях, снова в яйцах и снова в сухарях.
  9. Отправить котлеты во фритюр до румяного оттенка при температуре 180 градусов Цельсия.
  10. Дожарить котлеты в духовке, пока на поверхности не появятся пузырьки масла.
  11. Подать готовую котлету на пюре из зеленого горошка.

Этот рецепт котлеты по-киевски достаточно простой, и каждый желающий сможет оценить вкус легендарного блюда столицы.

Ранее Владимир Ярославский делился простым рецептом ризотто с тыквой. Главный секрет – чуть больше масла и чуть больше пармезана, чем обычно.

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