В моркови огромное количество витаминов, особенно каротина, способствующего сохранению отличного зрения к старости. Выращивать ее легко, но для сохранения урожая на зиму нужно учитывать оптимальные сроки уборки моркови с грядок. Когда выкапывать морковь на зиму и как это правильно делать – читайте в материале.

Когда нужно выкапывать морковь для хранения на зиму

Сроки сбора моркови чаще всего зависят от погодных условий и сорта. Их существует три:

Ранний. Созревает через несколько месяцев после всходов. Среднеспелый. Созревает через 100-130 дней после появления всходов. Позднеспелый. Можно собирать уже через 130–150 дней.

Таким образом, в первый летний месяц выкапывают раннеспелую морковь, в июле-августе – среднеспелую, а перед заморозками – позднеспелую.

Для того чтобы хранить морковь всю зиму, высаживают именно позднеспелые сорта. При благоприятных условиях и соблюдении температурного режима корнеплоды без проблем сохранятся до нового урожая.

Однако чаще собирают позднеспелый урожай уже тогда, когда температура воздуха опустится до отметки около 5 °C (до первых заморозков).

Как правильно выкапывать морковь на зиму: основные правила

Короткие плоды собирают руками. А вот длинные – с помощью вил. Необходимо убирать урожай осторожно, чтобы не повредить и не сломать овощ. После сбора урожая необходимо срезать ботву. Но для того чтобы срок хранения моркови увеличился, ботву нужно не срезать, а скручивать руками.

Где хранить морковь на зиму

В холодильнике. Неочищенную морковь посортируйте и упакуйте в крепкую бумагу или несколько слоев газеты. Сложите в отделение для овощей. На балконе. Это лучше всего делать в ящике с опилками или мхом. В сильные морозы урожай накрывайте толстой тканью, одеялом или чем-нибудь другим. В подвале или погребе. В подвале, яме в гараже или погребе морковь храните в ящиках с песком, шелухой лука, мхом или опилками.