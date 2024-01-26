Помидоры — настоящие любимцы всех огородников. Без этого сочного и вкусного овоща не обходится ни одно блюдо летом.

В то же время ростки помидоров очень чувствительны к резкому изменению погодных условий. Они не любят сильных заморозков, ведь могут просто померзнуть.

Однако правильно выращенная рассада помидоров более устойчива к погодным условиям, менее подвержена замерзанию и различным заболеваниям.

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Факты ICTV узнавали, когда нужно сеять помидоры на рассаду и как делать это правильно.

Когда сеять помидоры на рассаду 2024

Конечно, рассаду помидоров можно купить, однако самые вкусные и сильные плоды получаются из саженцев, выращенных собственноручно.

Сроки посева помидоров зависят от того, куда вы собираетесь высаживать рассаду: в открытый грунт или в теплицу.

Если планируете сажать рассаду в открытый грунт, то сеять помидоры нужно позже — со середины марта. В случае, если вы обладатель теплицы и планируете выращивать помидоры именно там, то сеять рассаду можно будет даже в феврале.

Обратите внимание, что держать рассаду в комнатных условиях долгий период тоже нельзя — это может навредить растениям и рассада будет слабой. Для получения хорошей и здоровой рассады помидоров, от посева до посадки должно пройти:

40-50 дней для низких сортов;

55-65 дней для средних помидоров;

65-75 дней для высоких сортов.

В зависимости от этого срока, прогноза погоды, готовности почвы вы можете планировать точную дату посева и высадки.

Опытные огородники часто пользуются специальным лунным календарем. Благоприятные дни для посева помидоров в 2024 году:

Февраль: 11-23.

Март: 12-19.

Апрель: 10-17.

Май: 10-17.

Июнь: 8-15.

Как правильно сеять помидоры на рассаду

Сперва нужно подготовить почву для посева семян помидора на рассаду. Ее можно купить в магазине или сделать собственноручно.

Если выбрали первый вариант, то вам необходимо только посетить специализированный магазин и купить почву для посева помидоров. Обычно он продается в пакетах разного объема. Поэтому вам нужно будет еще приобрести кассеты или горшки для рассады или приспособить качество небольших емкостей.

Если покупать специальную землю желания нет, ее можно подготовить собственноручно. Обратите внимание, что почва для выращивания семян помидоров должна быть питательной, содержать перегной, пепел, яичную скорлупу, опилки или торф.

Когда все ингредиенты будут собраны, перед посевом почву нужно обеззаразить. Это можно сделать несколькими способами:

прогреть готовую смесь в духовке в течение 10-15 мин;

разогреть несколько минут в микроволновке;

залить почву кипятком.

После обеззараживания, почву желательно оставить в тепле на несколько недель (за это время в ней размножатся полезные бактерии).

Также перед посевом семена помидоров нужно предварительно замочить. Когда все эти пункты будут выполнены, можно начинать посев:

подготовьте специальную емкость с дренажными отверстиями: заполните ее влажной почвой;

в почве сделайте бороздки на расстоянии 3-4 см друг от друга и глубиной до 1 см;

разложите в них семена на расстоянии 2-3 см друг от друга и присыпьте почвой;

емкость с семенами накройте пленкой и расположите неподалеку от источники тепла (на подоконнике, на балконе, возле батареи и т.д.). Оптимальная температура для прорастания семян – +25-30ºC.

Когда помидоры начинают прорастать, молодым саженцам требуется хорошее освещение и тепло. Поставьте емкости с семенами возле батареи в хорошо освещенное место.

Следите, чтобы почва рассады не просыхала: проверяйте ее каждый день и поливайте по мере необходимости.